MAĐARICA TEŠKA VIŠE OD POLA TONE: Najduže tikve rastu u bašti Goran Lazić iz Kikinde! OSVOJIO PRVA TRI MESTA i 200.000 dinara

KIKINDA- Ginisov rekorder iz Kikinde, Goran Lazić i Tibor Kokai iz Mađarske obeležili su 36. “Dane ludaje” na kojoj se biraju najteže bundeve i najduže tikve. Pretprošlog septembra, na takmičenju u slovenačkom mestu Mozirje kod Ljubljane, postavio je novi svetski rekord sa tikvom od 395,4 centimetara. U rodnom gradu ponovo je neprikosnoven:

foto: Kurir/S.U.

- Ispunio sam obećanje da ću obeležiti ovogodišnju manifestaciju. Pobednica je dugačka 331 centimetar. Proizveo sam još dve i one su osvojile drugo i treće mesto. Dužina drugoplasirane tivke iznosi 308, a trećeplasirane 299 centimetara. Nagrade su preuzele devojke iz našeg Udruženja građana “Kikindska ludaja”.

Opstali apsolutni rekordi Pretprošle godine su u Kikindi postignuti apsolutni rekordi na manifestaciji koja se održava od 1986. godine. Dušan Jankov iz Čuruga, magistar fitofarmacije, te 2019. godine, pobedio je sa bundevom od 639,5 kilograma. On je četvorostruki pobednik u kategoriji najtežih. Iste godine, Kikinđanin Milan Vučen je postavio apsolutni rekord sa tivkom od 366 centimetara, koja je odnegovana u bašti Gorana Lazića, Ginisovog rekordera.

I dalje imam ambiciju da, kako stvari stoje, pobedim samog sebe. Ako vreme naredne sezone bude nešto bolje, u odnosu na ovogodišnje vrelo i suvo leto, pokušaću da odnegujem tikvu od pet metara - poručio je slavodobitno Lazić.

foto: Kurir/S.U.

Za prvo mesto, Ginosovcu su pripali pehar i 100.000 dinara. Na isti način, domaćini su nagradili i odgajivača iz Mađaske. Tibor Kokai u Kikindu je doneo bundevu tešku 527 kilograma. Drugo mesto osvojio je njegov zemljak Laslo Kesler sa bundevom od 491, 4 kilograma. Kikinđaninu, Radovanu Zakiću, pripalo je treće mesto sa “teškašicom” od 366 kilograma:

foto: Kurir/S.U.

- Srećan sam zbog pobede i to je moj prvi trijumf u Kikindi. Već sam jednom bio u vašem gradu. Organizacija je dobra, a pobedničku bundevu proizveo sam na otvorenom, za razliku od drugih, koji su to učili u plastenicima. Obavezno ću doći i naredne godine. Pre nekoliko dana me je zadesio peh. Bundeva teška 620 kilograma pukla mi je pre tri dana- ispričao je Kokai.

Kurir.rs/S. U.