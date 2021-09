UKLANJANJE DIVLjE DEPONIJE NA BIVOLjSKOM GROBLJU: Velika ekološka akcija u Kruševcu

Grad Kruševac je ove godine učestvovao na Javnom pozivu koji je raspisalo Ministarstvo za zaštitu životne sredine za uklanjanje divljih deponija. Krajem avgusta je potpisan Ugovor o sufinansiranju realizacije projekta prevencije nelegalnog odlaganja otpada i uklanjanje u 2021. godini na teritoriji grada Kruševca. Vrednost projekta je 1,23 miliona dinara, od čega Ministarstvo obezbeđuje oko 986.000 dinara, a Grad se obavezuje da obezbedi sredstva u iznosu oko 246.000 dinara.

foto: Ž.M.

„Danas se odvijaju radovi na uklanjanju divlje deponije, povodom početka realizacije projekta Ministarstva zaštite životne sredine, na prostoru Bivoljskog groblja, i za to je izdvojeno oko 116.000 dinara. Ukoliko tehničke mogućnosti dozvoljavaju, Ministarstvo zaštite životne sredine će obezbediti opremu za video nadzor očišćenih lokacija, na zahtev grada. Saniranje deponija obaviti JKP” Kruševac”, kao partner na projektu. Ukloniće se 8 divljih deponija – 4 na teritoriji Grada i 4 na seoskom području i to su sledeće lokacije: groblje u Bivolju, Kurilovo, stari most u Čitluku, Golovode, Pakašnička šuma, Čokotino brdo, granica između Kruševca i Ražnja – kod Đunisa, ul. Timočke bune – Novo groblje. Predviđen period za realizaciju je do kraja godine, ali se očekuje da se sve završi mnogo ranije i brže pošto su već unapred određene lokacije, kaže Jasmina Palurović, gradonačelnica Kruševca.

foto: Ž.M.

Prema rečima direktorke JKP “Kruševac” Snežane Radojković, na uklanjanju ove divlje deponije angažovan veći broj radnika i mehanizacije, a pored redovnih aktivnosti, završetak ovog ekološkog projekta planiran je za kraj meseca novembra.

(Kurir.rs/Ž. M.)