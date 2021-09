BIĆE MESTA ZA 270 MALIŠANA: Kamen-temeljac za novo obdanište u Loznici

LOZNICA - Kamen-temeljac novog obdaništa koje će biti sagrađeno u Lozničkom Polju danas je položio prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić zajedno sa gradonačelnikom Loznice Vidojem Petrovićem.

Kako je Ružić rekao, Loznica dobija ‘’velelepno obdanište’’ za koje je resorno ministratsvo izdvojilo 148 miliona dinara, a Grad Loznica obezbedio projektno-tehničku dokumentaciju, zemljište i sveukupnu neophodnu infrastrukturu.

- Loznica će imati obdanište od 1.640 kvadratnih metara sa 270 mesta što znači da ćemo rasteretiti Predškolsku ustanovu ‘’Bambi’’ i pomoći mnogim roditeljima pošto je danas na listi čekanja 242 dece. Ti mališani zaslužuju novo obdanište koje će omogućiti i novo zapošljavanje u Loznici.

foto: T.Ilić

Značajno je da pored saradnje između lokalnih samouprava i Vlade Srbije, našeg ministarstva, imamo partnerstvo sa Svetskom bankom jer upravo iz tog projekta predškolskog inkluzivnog vaspitanja i obrazovanja smo uspeli da izgradimo tri objekta u Žitorađi, Doljevcu i Sremskoj Mitrovici, za dva objekta u Kruševcu a danas i u Loznici, položili smo kamen temeljce, to isto očekuje nas do kraja godine u Novom Pazaru, Tutinu, Šidu, Vladičinom Hanu i Prokuplju i tu ćemo imati još oko 840 novih mesta. Ono što nam je privilegija je da smo u okviru projekta sa Svetskom bankom uključili i Fondaciju ‘’Novak Đoković’’ koja radi na adaptacijama i dogradnji sto novih soba – vaspitnih grupa širom Srbije čime će kapaciteti biti povećani za više od 2.500 dece – kazao je Ružić u Loznici dodajući da sve to pokazuje pravu sinergiju između lokalnih samouprava i Vlade Srbije na korist građana, a naročito dece koja će za godinu dana boraviti u objektu u Lozničkom Polju.

foto: T.Ilić

Veoma smo zadovoljni snažnom podrškom koju već godinama imamo od države, kazao je gradonaačelnik Petrović i ocenio da je novo obdanište ‘’izuzetno važan projekat’’ za Loznicu, jedan u nizu koji se realizuju zahvaljujući saradnji države i lokalne samouprave.

1 / 6 Foto: T.Ilić

- Loznica je grad budućnosti i izgradnja novog obdaništa jeste rešenje i za liste čekanja, ali i prilika da podsetimo da ovako naša država zajedno sa gradom šalje snažnu podršku roditeljima. Nama trebaju mladi ljudi, novi impuls života i mislim da smo na najboljem putu da to postignemo - poručio je Petrović koji je podsetio da je u Loznici u toku rekonstrukcija Opšte bolnice, izgradnja fudbalskog stadiona, Smart centra, a da za desetak dana počinju i radovi na izgradnji brzog puta Loznica-Šabac.

foto: T.Ilić

Izgradnja obdaništa sprovodi se u okviru Projekta inkluzivnog predškolskog vaspitanja i obrazovanja, koji se realizuje uz pomoć sredstava Svetske banke. Novo obdanište je potrebno Loznici što potvrđuje i podatak da je i ove godine više od 200 dece ostalo na listi čekanja za vrtić. Poslednje obdanište, “Čarolija” na Lagatoru, otvoreno je pre devet godina u Loznici i samo te 2012. nije bilo liste čekanja dok je narednih to bila redovna pojava.

Kurir.rs/T.Ilić