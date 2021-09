Gradonačelnik Subotice Stevan Bakić primio rukovodstvo, trenere i igrače Vaterpolo kluba Novi Beograd

„Danas sam imao izuzetno zadovoljstvo da ugostim rukovodstvo, članove stručnog štaba i igrače Vaterpolo kluba Novi Beograd. Reč je o relativno mladom klubu, formiranom 2015. godine, danas vicešampionima Srbije sa ogromnim ambicijama da budu prvaci naše zemlje i da naprave ozbiljan rezultat i u Ligi šampiona, što im ja od srca želim. Imena koja nastupaju za ovaj klub poželeo bi svaki svetski vaterpolo klub“, izjavio je gradonačelnik Subotice Stevan Bakić nakon današnjeg prijema članova uprave, stručnog štaba i igrača VK Novi Beograd, u Plavoj sali Gradske kuće.

foto: Strahinja Babović

Danas je završni dan njihovih priprema, podsetio je gradonačelnik Bakić, i dodao da je njihov boravak u Subotici bila uzetna čast i za ovaj grad, i za sve Subotičane, i za njega lično.

foto: Strahinja Babović

„Nadam se da su i igrači iz subotičkih vaterpolo klubova posmatrali na koji način se pripremaju veliki šampioni, kakvi su igrači Vaterpolo kluba Novi Beograd. Svima je poznato ko su naši olimpijski šampioni Mandić, braća Pijetlović, Rašović, Jakšić. Verujem da su sve što su zamislili da urade u Subotici sproveli u delo. Želim im da u predstojećim takmičenjima ostvare najbolje rezultate i da promovišu Suboticu na koju, kad god im to bude potrebno, mogu da se oslone“, naglasio je gradonačelnik Bakić.

foto: Strahinja Babović

U ime Vaterpolo kluba Novi Beograd, gradonačelniku Stevanu Bakiću na prijemu, gostoprimstvu i uslovima koji su im pruženi tokom priprema zahvalio se menadžer prvog tima Slobodan Soro.

foto: Strahinja Babović

„Na licima Subotičana koji su nas prepoznavali na ulici primetno je bilo zadovoljstvo što boravimo u Subotici. Prvi deo priprema je uspešno završen, mi idemo dalje. Samo jedna stvar koja mi se nije dopala je to što smo bili kratko u Subotici, svega šest dana. Voleli bismo da smo to malo produžili, ali nadam se da ćemo doći ponovo i da će nam biti još lepše, tim pre što znamo gde dolazimo i šta nas čeka. Ovde je sve bilo dobro, od bazena, vode, golova, temperature vode, higijene i vremena koje nam je bilo pruženo i u teretani, i u bazenu, do rekvizita, odlične hrane i smeštaja, kao i male razdaljine između hotela u kom smo boravili i bazena“, istakao je Slobodan Soro.

foto: Strahinja Babović

Uoči prijema u Plavoj sali Gradske kuće, kapiten naše vaterpolo reprezentacije Dušan Mandić je, u ime VK Novi Beograd, u Velikoj većnici Gradske kuće gradonačelniku Bakiću uručio dres ovog kluba i loptu sa potpisima igrača, stručnog štaba i rukovodstva VK Novi Beograd.

foto: Strahinja Babović

Grad Subotica