NOVO U VALJEVU: Testiranje produženo do 18 sati, rezultati stižu na imejl pacijenta! Evo kako da se prijavite

VALJEVO - Uprava valjevskog Doma zdravlja je preduzela nekoliko koraka kako bi unapredila organizaciju i efikasnost pregleda na KOVID-19, smanjila čekanje i gužve pred glavnim ulazom, imajući u vidu i dolazak hladnije gvremena.

Dom zdravlja je krajem prošle sedmice za preglede prehlađenih i KOVID pozitivnih pacijenata opredelio i drugi sprat i povećao broj lekara. To je omogućilo da više pacijenata istovremeno bude u čekaonicama, a manje napolju. Analiza krvi je premeštena u glavnu laboratoriju na prvom spratu, što je znatno komfornije i za pacijente i za osoblje.

Na taj način rasterećen je prostor u prizemlju, u kojem se obavlja testiranje na prisustvo virusa i rendgen snimanje.

Dom zdravlja sada testiranje organizuje do 18 časova, a ne do 13 časova kao ranije, tako da je znatno manje pacijenata koji zbog testiranja dolaze sledeći dan. To takođe znatno smanjuje prepodnevne gužve i čekanje.

Od sada je omogućeno dobijanje rezultata (test, krvna slika, rendgen) na imejl pacijenta. Potrebno je posetiti sajt Doma zdravlja www.dzvaljevo.rs, na glavnoj strani izabrati Portal za pacijente, a zatim opciju Slanje zahteva za izdavanje rezultata.

Tu je potrebno popuniti jednostavan formular, u kojem obavezno treba izabrati vrstu rezultata i upisati datum analize. Za sada, iz tehničkih razloga, za svaku analizu mora se uputiti zaseban zahtev.

Traženi rezultat će na imejl pošiljaoca biti dostavljen u najkraćem mogućem roku, s tim što treba imati u vidu da je za obradu nekih analiza od strane medicinskog osoblja potrebno određeno vreme.

Na kontrolu se i dalje mora doći sa odštampanim nalazom, ali Dom zdravlja veruje da će pojedinim pacijentima ova usluga dosta značiti i da neće čekati u redu za svoje rezultate, saopšteno iz ove zdravstvene ustanove.

Preminuo jedan, 245 novozaraženih

U Kolubarskom okrugu jedna osoba iz Mionice je preminula od posledica korona virusa, dok je još 245 novozaraženih, pokazuju podaci Zavoda za javno zdravlje.

U Valjevu su još 143 osobe pozitivne na korona virus, Ubu 46, Mionici 28, Lajkovcu 15, Ljigu 12, dok je u Osečini jedna osoba novozaražena. Broj aktivnih slučajeva u Kolubarskom okrugu je ukupno 4.025. Od toga u Valjevu je 2.473, u Ubu 635, Lajkovcu 253, Mionici 266, Ljigu 229 i u Osečini 169.

Na bolničkom lečenju se nalazi 165 pacijenta sa simptomima korona virusa, a njih 23 je na potpomognutoj respiraciji. Prošle noći bilo je 15 prijema na bolničko lečenje, od toga 10 je nevakcinisanih, a pet vakcinisanih osoba.

U Kovid ambulanti Doma zdravlja bilo je čak 788 pregleda odraslih, a pregledano je još 178 dece koja su imala simptome korana virusa. Od početka epidemije od posledica korona virusa u Kolubarskom okrugu su preminule 444 osobe. U Valjevu je preminulo njih 248, Ubu 51, Mionici 47, Lajkovcu 33 , Ljigu 33 i Osečini 32. U Kolubarskom okrugu od početka pandemije korona virus je potvrđen kod 26.132 osobe, od čega je u Valjevu njih 15.851, Ubu 3.225, Mionici 2.028, Lajkovcu 1.967, Ljigu 1.633 i u Osečini 1.428.

