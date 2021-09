PČINJSKI OKRUG: Testirano 549, zaraženo 155 , najviše obolelih iz Vranja

VRANJE - Na kovid 19 testirano je 549 osoba sa teritorije Pčinjskog okruga. Rezultati analize su pokazali da je 155 zaraženo koronavirusom, poslednji su podaci koje je saopštio Gradski štab za vanredne situacije.

Iz Vranja je 80 novoobolelih, 32 iz Vladičinog Hana, 24 iz Surdulice, 10 iz Bujanovca, pet inficiranih osoba iz Trgovišta, tri iz Bosilegrada i jedna osoba iz Preševa.

Prema podacima Zdravstvenog centra u Vranju, u Kovid ambulanti ATD tokom jučerašnjeg dana obavljeno je 219 pregleda, 96 prvih, kontrolna 123 pregleda. Urađene su 102 laboratorijske analize, 104 antigenska testa, od kojih je 49 pozitivno na koronavirus.

U poslednja 24 časa i pored svih napora lekara, u Vranju su bitku sa koronavirusom izgubila dva pacijenta, saopšteno je iz ove zdravstvene ustanove.

U kovid bolnicama Zdravstvenog centra Vranje hospitalizovana su 134 pacijenta. Svi pacijenti su pozitivni na koronavirus i sa upalom pluća, a na kiseoniku je 60 pacijenata. Na bolničko lečenje primljeno je 16 pacijenata, otpušteno 20. Dva pacijenta su transportovana za Kruševac.

Slobodnih mesta je 24. U Ambulanti pri Bolnici obavljen 91 pregled, prva 52 i kontrolnih 39. Iz Ambulante je jedan pacijent transportovan za Kruševac. Testirano je 10 pacijenata, od kojih su dva su pozitivna na kovid 19. U Kovid ambulanti za decu obavljeno je 66 pregleda.

Prvih 15 i kontrolnih šest kod dece uzrasta do 7 godina. Urađen je 31 prvi i 15 kontrolnih pregleda kod dece od 7 do 19 godina. Na dalje lečenje na Pedijatriju poslato je jedno dete uzrasta 7 do 19 godina. Urađeno je 37 antigenskih testova. Rezultati analize pokazali su jedno dete predškolskog i 11 školskog uzrasta pozitivna su na koronavirus.

Na Dečije odeljenje na dalje lečenje poslato je jedno dete uzrasta od 7 do 19 godina. U Vranju je sa presekom 20. septembra ukupno dato 92.412 vakcina. Trećom dozom vakcinisano je 4.567 građana.

Ukupan boj datih vakcina u toku jučerašnjeg dana je 452, saopštio je Zdravstveni centar Vranje.

