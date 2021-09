SRBI MASOVNO KUPUJU PAUNOVE: Ptice štite od bolesti, šire pozitivnu energiju i najavljuju nepogodu

Paun važi za carsku pticu koja širi pozitivnu energiju, a kupovina ovih rajskih, pernatih stvorenja porasla je tokom pandemije koronavirusa.

Naime, pero pauna, prema narodnom verovanju, svake godine treba uneti novo u kuću, jer se veruje da štiti porodicu i domaćinstvo od nesreća.

Raskošne boje paunovog perja izuzetna su dekoracija, a odgajivači tvrde da je za za zdravlje i sreću domaćina još bolje ukoliko ih ima u svom dvorištu.

Takođe, prve informacije o ovim lepim pernatim stvorenjima vezuju se za Indiju, ali i mnogobrojne drevne mitologije. Oduvek su poštovani i uvažavani, služili su i kao ukras i kao hrana visokog kvaliteta, koja se mogla naći samo na dvorskim trpezama.

Od odgajivača u severnom delu Mačve Dragana Lukića saznajemo da paun čuva i od bolesti.

"Nisam smeo ili hteo da izjavljujem. Na primer, ja nisam vakcinisan, ali me paunovi štite. Oni imaju tu energiju da štite svog gazdu, dvorište, pa ne bi njega boginja Hera uzela za simbol svoj i da joj čuva porodicu. U toj genetici je ostala pozitivna energija, zato nema zmija, glodara, oni osete kad su vremenske nepogode, grad, oluju i to na 25 kilometara", objašnjava on.

Ove godine potražnja značajno je porasla. Naročito u etno selima, restoranima sa baštama i drugim turističkim mestima. Takođe, interesovanje raste i kod meštana u selima, a sve to zbog neobično raskošnog perja.

"U avgustu za 48 sati odbaci pera, koja dostižu dva metra dužine, u jesen kreće novo perje, a u proleće raširi perje da bi privukao i opario ženku", navodi Dragan. (Kurir.rs)

