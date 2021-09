U ČAST OSLOBODIOCIMA: Održana Svečana akademija u Vukovom domu kulture (FOTO)

Polaganjem venaca na lozničkom Partizanskom groblju i svečanom akademijom u Vukovom domu kulture danas je loznički Gradski odbor Saveza udruženja boraca narodnooslobodilačkih ratova (SUBNOR) obeležio 77. godišnjicu od oslobođenja Loznice u Drugom svetskom ratu.

Tačno u podne počeo je skup ''77 godina Loznice u slobodi'' na kome se u ime gradske uprave obratio pomoćnik gradonačelnika Ljubinko Đokić koji je kazao da je kroz istoriju ovaj grad imao ‘’surova događanja’’ i podsetio na Boj na Čokešini, Boj na Loznici, Prvi svetski rat, Cersku bitku u kojoj je izvojevana prva pobeda saveznika, Bitku na Gučevu, Drugi svetski rat i stravični zločin Nemaca u selima Gornjeg Jadra. Istakao je da je Loznica danas grad koji obeležava 77 godina slobode, u koji dolaze investitori i koji se ekonomski brzo razvija, a "mi smo ti koji radimo za buduća pokolenja i poštujmo svoje pretke".

foto: Kurir/T.I.

Predsednik SUBNOR-a Loznice Života Isaković rekao je da ovo godina koja se poklapa i sa 80. godinom od podizanja opštenarodnog ustanka za slobodu pod vođstvom KPJ.

- Za nas učesnike ratnih zbivanja i poštovaoca borbe za slobodu naroda i nezavisnosti svoje otadžbine sveta je obaveza da svake godine obilazimo spomen obeležja, grobove ratnika i civilnih žrtava koji su svoje živote položili na oltar otadžbine – poručio je on.

foto: Kurir/T.I.

Specijalni gosti na akademiji bili su penzionisani oficir Vojske Srbije Zoltan Dani, koji je komandovao jedinicom PVO koja je oborila američki nevidljivi bombarder F-117 tokom NATO agresije i nekadašnji ministar inostranih poslova i ambasador naše zemlje u Ujedinjenim nacijama Vladislav Jovanović.

SUBNOR Loznice danas je Gradu Loznici, ambasadi Rusije, SPS-u i većem broju pojedinaca uručio priznanja ove organizacije. Tokom Drugog svetskog rata u redovima Narodnooslobodilačke vojske bilo je oko četiri hiljade boraca iz Jadarskog sreza, u borbama je ih poginulo više od 600, a ubijeno je od strane okupatora i više od tri hiljade civila u lozničkom kraju. Partizanske jedinice oslobodile su Loznicu 23. septembra 1944. godine.

foto: Kurir/T.I.

Posle prekida od skoro deceniju i po održana je prva svečana akademija povodom Dana oslobođenja Loznice, 23. septembra i to je činjeno sve do prošle godine kada je ona izostala zbog kovida-19. Inače, datum konačnog oslobođenja obeležavan je kao Dan tadašnje opštine Loznice sve do 2002. godine.

Kurir.rs/T.I.