VUČEVIĆ: Boro, videli smo kako si radio, za grad prilično loše. Mršav ti je rezultati!

Miloš Vučević, gradonačelnik Novog Sada brutalno je odgovorio na optužbe potpredsednika Narodne partije Bore Novakovića, ističući da optužuju oni koju su napravili sporazume na prelazima Brnjak i Jarinje.

- Onaj koji je potpisao da se tamo stavi ono što Albanci zovu granični prelaz u vreme kad se zna ko je bio ministar spoljnih poslova, u čije vreme je je doneta sramna odluka pred Mežunarodnim sudom pravde i onaj ko je bio u kabinetu predsednika Republike kada su Albanci proglasili takozvanu nezavisnost Kosova - naveo je on.

Vučević je precizira da “govori o profesoru marsizma, čoveku koji je stručnjak za sve”.

- Neka skuplja kakvu god peticiju hoće, to je njegovo demokrtasko pravo. Neka po petstoti put ponovi Sloba Snajper, Zvonko Veselinović, Goran Kovačević, Boske i ne znam koga sve ne, nemam problem da izgovorim sva ta imena. I to je njima najlakše. Oni će sve vreme pričati samo to! Znate kako oni to rade, sednu u neku kafanu, popiju tri pića i onda se okuraže i onda kažu mi ćemo to da ponovimo po sto puta i neko će u to sigurno poverovati. Pričaju da je iznad mene Andrej Vućić i da smo mi neka hobotnica, a on će se hrabro suprotstaviti tome. Pošto se on suprostavio Bulearu Evrope kada nam je ulkrao 460 miliona dinara.Vidim koliko ceni Novosađane, da ih je na Tviteru označio malim slovima. Profesor marksizma nije naučio da se N piše velikim slovom pa čak i na Tviteru. Još mi je smešnije ovo kada mi kaže da podnesem ostavku. To mi je najgore, ajde ti podnesi ostavku da bi ja bio gradonačelnik. Ko neka deca, pa onda odma mene izglasajte za gradonačelnika bez glasanja. Pa što nije izašao na izbore, što nije izašao za izbore za mesne zajednice! Ne nego prvo podnesite vi ostavku pa ćemo onda mi da pobedimimo, a vi ćete da nam prepustite vlast. I nemojte da gradite vrtiće, ni četvri most, ni fabriku Kontinental, nemojte da završite muzičku baletsku školu – kaže Vučević-

On je podsetio da su nažalost građani videli kako je to kada je na vlasti profesor marksizma.

- Izaberite mene za gradonačelnika, da vidite vi kako se to radi! Pa, videli smo kako si radio, za grad prilično loše. Mršav ti je rezultat, ali biće izbori. Imaju ozbiljne izbore pred sobom i moći će da pokažu koliko njihova stranka vredi u Novom Sadu i cela ta skupina i sigurno da će se za to dobro pripremiti. Ono što je neverovatno, i to je promaklo i mojim kolegama iz SNS a ključna je stvar. Sad nisu sporni izborni uslovi, i onaj razlog koji ste spomenuli pre godinu dana kada ste bojkotovali izbore u Novom Sadu, to sada nije sporno i sada su svi uslovi dobri. Sada možete da učestvujete na izborima. Šta se promenilo, jel možete da nam objasnite? – upitao je Vučević.

On je istakao da zna da su obojica videli poslednje istraživanje za Novi Sad, koje je radila renomirana agencija.

- Iako ni on, ni ja nemamo mnogo kose, on bi se mnogo čupao za kosu da je ima, kada je video rezultate. On je na Tviteru, i to je ok, jer on ima mnogo više vremena od mene. Ja moram da radim. Od jutros sam imao četiri sastanka, pa sam došao u Kać, pa mi dolazi ambassador Francuske i čekaju me ozbiljne teme. Imao sam i sastanak sa pravnicima oko velikog broja sudskih sporova. Ne mogu da tvitujem 500 puta na dan – “čik, podnesi ostavku” – “čik, neću podneti”! I šta sad? I kad bih se povukao, mi bismo izabrali gradonačelnika iz naših redova. Nešto ne vidimo njega u toj konkurenciji. Može da se kandiduje u nekoj mesnoj zajednici. Ljudi se ne kandiduju nigde i još kažu “podnesite ostavku da mi vladamo”! Biće interesantno da vidimo koliku podršku uživaju u Novom Sadu – zaključio je Vučević

grad Novi Sad