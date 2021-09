BESPLATNO NA IZLOŽBE: Svetski dan turizma i u Loznici

Centar za kulturu ''Vuk Karadžić“ iz Loznica učestvuje u akciji koju je povodom obeležavanja Svetskog dana turizma 27. septembra, pokrenulo Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija i otvorio je za građane svoja vrata danas i sutra, saopšteno je iz ove ustanove.

Posetioci besplatno mogu pogledati stalne muzejske postavke u Znamenitom mestu Tršić, Vukova spomen-kuća, izložba o Vukovim saborima i umetnički radovi Aranke Mojak u Kaligrafskoj radionici, zatim stalnu postavku u Muzeju Jadra u Loznici i stalnu postavku ''Cerska bitka“ u Znamenitom mestu Tekeriš. Osim stalnih muzejskih postavki zainteresovani građani sada su u prilici da pogledaju i gostujuće izložbe.

foto: T.Ilić

Prva je izložba slika iz kolekcije Internacionalnog umetničkog studija ''Radovan Trnavac Mića“ Valjevo, otvorena u okviru programa nedavno završenog 88. Vukovog sabora, a postavljena je u Stalnoj postavci slika Miće Popovića i Vere Božičković Popović u Loznici. Druga gostujuća izložba je dokumentarna izložba ''Nematerijalno kulturno nasleđe Srbije“ Etnografskog muzeja u Beogradu, autorke Danijele Filipović, kustosa i koordinatora Centra za nematerijalno kulturno nasleđe koje je otvorena u Muzeju jezika i pisma u Tršiću.

U galerijskom prostoru Muzeja Jadra izložena je dokumentarna izložba ''Oslobođenje Loznice 31. avgusta 1941. godine“ autora Gorana Vilića i Zorana Tošića, upravnika i kustosa u ovom muzeju.

Muzej Jadra otvoren je od 8 do 15 časova, Stalna postavka slika Miće Popovića i Vere Božičković Popović od 9 do 15, a Znamenito mesto Tršić i Tekeriš od 9 do 17 časova, podsećaju iz lozničkog Centra za kulturu i pozivaju građane da ih posete.

(Kurir.rs/T.I)