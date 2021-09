DECI ISEKLI TOBOGAN I IGRAČKE: Komšinici smeta dečja graja?! (FOTO, VIDEO)

NIŠ - Radnici opštine Medijana, po nalogu inspekcije, uklonili su jutros pre 7 sati dečji mobilijar u Ulici Majakovski oko koga se poslednjih meseci podigla velika prašina.

I to baš danas na crveno slovo - Krstovdan tako da su igračke rano jutros isečene i odnesene. Polovinu sredstava za postavljanje ljuljaški, klackalica, tobogana dala je upravo opština Medijana. Stanari iz dva ulaza su sakupili 300.000 dinara, a toliko je donirala i opština.

Ovo naselje je poznato pod nazivom "socijalni stanovi", iako u njima žive svi sem socijalnih slučajeva. U međuvremenu je naspram igračaka nikla još jedna zgrada čijim stanarima dečja graja tu smeta. Komunalci su već jednom dolazili da odnesu igračke, ali su deca sela na njih i odbranila ih. Sada su majstori došli ranom zorom i sve isekli.

Deca se na ovom igralištu igraju od od 2012. godine.

- Ovo je potpuni besmisao i paradoks našeg komšiluka. Prvo ti tobogani su bili zajedničko ulaganje opštine Medijana koja je u kupovinu tobogana i igračaka izdvojila 300.000 dinara, a roditelji iz dva ulaza (Majakovskog 12 i 14) su sakupili po 150.000 dinara pa smo tako i kupili to. Na mobilijaru stoji nalepnica na kojoj piše GO Medijana. Sad su oni naložili da se ukloni njihova imovina jednim delom, a sve to zbog žene kojoj smeta dečja graja. Paradoks je i to što su ovi stanovi kupljeni po socijalnom programu na kredit gde je kvadrat koštao 800 evra, a ovde sada žive mahom imućniji ljudi - kaže Darko, jedan od komšija.

Jedna stanarka pak kaže da u vreme postavljanja dečjeg mobilijara zgrada nije postojala. Stanari prve zgrade su protestovali zbog izgradnje još jednog objekta na tako malom prostoru, ali je ipak izgrađena.

Za uklanjanje mobilijara postojale su brojne prijave, a to su nam potvrdili i u opštini Medijana.

- Po prijavi građana to radi inspekcijska služba opštine Medijana u skladu sa zakonom. Ovo uklanjanje se vrši po dva rešenja. Jedno je po nadležnosti reonskog inspektora, a nakon toga je došlo drugo rešenje jer stanari uklanjanje nisu izvršili sami. Sada se to naziva prinudno uklanjanje, a posao je poveren JKP"Medijani". Opština Medijana je zajednički uložila po pola, ali sada nije ispoštovana procedura o postavljenju mobilijara nakon izgradnje nove zgrade. Ceo taj sistem se nalazi na manjoj razdaljini od propisane, a u odnosu na jednu od te dve zgrade. Ta zgrada kada je postavljen mobilijar nije ni postajala, a dok se gradila zgrada te igračke su bile deo gradilišta. Postoji šansa da se dislociraju igračke, ali bi onda moralo da se oduzme od parkinga, a to stanari ne žele - kažu u opštini Medijana.

