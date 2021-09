Sremska Mitrovica: nastavak ULAGANJA U LOKALNE PUTEVE - Fruškogorje privredni i turistički potencijal

Grad Sremska Mitrovica je u prethodnom periodu mnogo uložio u obnavljanje lokalnih puteva na Fruškoj gori. Time su meštani fruškogorskih sela dobili bolju saobraćajnu komunikaciju. Kako nadležni ističu, time se postižu jednaki uslovi za stanovništvo iz gradskog i seoskog područja koje je u ovom sremsko-mačvanskom gradu gotovo podjednako podeljeno na selo i grad.

“U Sremu je prava retkost da se u ovoj meri ulaže u seoske puteve. Mi to radimo jer je nama podjednako važan kvalitet života u selima i gradu. To je i zvanična politika Vlade Republike Srbije, obezbediti ljudima uslove da ostanu na selu, a to ne podrazumeva samo subvencije za poljoprivrednu proizvodnju. Obrazovanje i zdravstvo su uz saobraćajnice ključ za ostanak ljudi na selu. Osim toga mi smo svesni potencijala Fruške gore kao lokacije, koja se ne može razvijati bez dobre infrastrukture”, rekao je Miroslav Jokić, načelnik Gradske uprave za imovinu u Sremskoj Mitrovici.

Trenutno se radi putni pravac između sela Grgurevci i Manđelos, a ovog leta urađeni su novi kolovozi u selima Šuljam i Bešenovo. Nadležni ističu da će se u saradnji sa partnerima nastaviti sa rekonstrukcijom svih lokalnih i seoskih puteva na teritoriji mitrovačkog grada, što doprinosi njihovom privrednom i turističkom razvoju.

foto: Sremska Mitrovica živi

“Mi smo pre pojave epidemije zaključili javno-privatno partnerstvo za ulaganja u puteve u selima. Mora biti jasno da se radi o potpuno novim kolovozima koji se rade na dugoročan period. Ovaj projekat je obuhvatio i sremska i mačvanska sela i on je uprkos epidemiji realizovan, od toga nismo hteli da odustanemo. Dakle, možemo govoriti o 60 hiljada kvadratnih metara novog asfalta u selima Sremske Mitrovice”, dodao je Jokić.

foto: Sremska Mitrovica živi

Sremska Mitrovica