PČINJSKI OKRUG: Testirano 585, 177 novozaraženih koronavirusom

Na kovid 19 testirano je 585 osoba sa teritorije Pčinjskog okruga. Rezultati analize pokazali su da je 177 zaraženo koronavirusom, poslednji su podaci koje je saopštio Gradski štab za vanredne situacije.

U Vranju je 112 zaraženih, 24 iz Surdulice, 16 iz Bujanovca, 14 iz Vladičinog Hana, 6 iz Trgovišta, tri novoobolele osobe su iz Bosilegrada i dve iz Preševa.

Prema podacima Zdravstvenog centra u Vranju u Kovid ambulanti ATD tokom jučerašnjeg dana obavljeno je 279 pregleda, 140 prvih, kontrolnih 139. Urađena je 131 laboratorijska analiza, 1PCR i 128 antigenskih testova, od kojih su 74 pozitivna na koronavirus.

U poslednja 24 časa i pored svih napora lekara, u Vranju su bitku sa koronavirusom izgubila tri pacijenta, zvanični su podaci saopšteni iz ove zdravstvene ustanove.

U kovid bolnicama Zdravstvenog centra Vranje hospitalizovana su 144 pacijenta. Svi pacijenti su pozitivni na koronavirus i sa upalom pluća, a na kiseoniku su 63 pacijenta.

Na bolničko lečenje primljeno je 26 pacijenata, otpušteno 14, od kojih je jedan transportovan za Kruševac. Slobodnih mesta je 14.

U Kovid ambulanti za decu obavljeno 88 pregleda. Na dalje lečenje na Pedijatriju upućeno troje mlađe dece i jedno uzrasta od 7 do 19 godina. Urađena su 44 antigenska testa. Rezultati su pokazali da je 10 dece pozitivno na kovid 19, jedno dete uzrasta do 7 i 9 uzrasta do 19 godina.

U Ambulanti pri Bolnici obavljena su 123 pregleda, 61 prvi i 62 kontrolna. Testirano je 14 pacijenata od kojih je 7 pozitivno na koronavirus.

U Vranju je ukupan broj datih vakcina, sa presekom 27. septembra 94.849.

Treću dozu vakcine primilo je 5.439 građana Srbije. U toku jučerašnjeg dana ukupan broj datih vakcina je 454, saopštio je Zdravstveni centar u Vranju.

