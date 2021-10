AERODROM MORAVA: Od 12. oktobra ponovo letovI iz Kraljeva do Beča

Nacionalna avio - kompanija Republike Srbije "Er Srbija", ponovo će od 12. oktobra uspostaviti letove na relaciji između Kraljeva i Beča, a letovi sa aerodroma "Morava" ka austrijskoj prestonici obavljaće se dva puta nedeljno, utorkom i četvrtkom, do 30. decembra.

- Raduje nas što ćemo i putnicima iz centralne i zapadne Srbije omogućiti direktan let do Beča sa našeg trećeg aerodroma u Srbiji. Cilj nam je da im olakšamo organizaciju putovanja u narednom periodu i pružimo tradicionalno dobru uslugu, kakvu naši putnici mogu da očekuju na svim linijama do kojih saobraćamo, izjavio je ranije Boško Rupić, viši menadžer prodaje u “Er Srbiji”.

Srpska nacionalna avio - kompanija letove iz Kraljeva obavljaće regionalnim ATR72 turboprop avionom, cena avio karte u jednom smeru iznosi 3.074 dinara, dok je cena povratne karte 8.750 dinara.

Linija sa kraljevačkog Aerodroma "Morava" do prestonice Austrije prvi put je uspostavljena 17. decembra 2019. godine.

