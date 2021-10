VUČEVIĆ: Deo opozicije napada na SNS, Novaković nam je poželeo da budemo na respiratoru kad smo otvarali kovid bolnicu!

Miloš Vučević, potpredsednik SNS i gradonačelnik Novog Sada izjavio da je napad na stranačke prostorije samo posledica klime koju stvara deo opozicije koji opravdavaju svaki vid nasilja koji je uperen protiv predsednika, njegove poriodice I stranke koju void.

On je, gostujući na televiziji Pink, rekao da je policija je u kratkom vremenskom periodu uspela da pronađe počinioca i da to jeste sin Borislava Novakovića.

- Radi se o punoletnom građaninu, ima 23 godine. To je sve svakako za osudu, ali nije to najgore po meni. Stvara se klima da neko ko je član SNS treba biti prebijen, zatvoren, stavljen u koncentracione logore... Novaković je svaki dan u nekom političkom aktivizmu i to u onom koji se definiše kroz najgore poruke. Borislav Novaković je čovek koji je kada smo premijerka, Mirović, Pastor I ja otvarali kovid bolinicu u Novom Sadu, poželeo budemo prvi pacijenti na respiratoru. Čovek koji tvituje da nas sve čeka govnjiva motka, da ćemo svi završiti u zatvorima, da će nas stići neki sud pravde. Nikad od njega nisam čuo neki politički stav, već samo najgore uvrede i pretnje. I to je samo odlika kukavica koji je pritom agresivan – rekao je Vučević.

Razbijanje prostorija samo posledica, na delu čist fašizam

On ističe da je razbijanje prostorija samo posledica, a “onda se desi ono što sam očekivao - a to je relativizacija”.

- Nije kriv Nikola Novaković koji je razbio prostorije SNS, već je SNS kriv što izaziva građane svojom politikom pa ljudi kao da se brane. Strašno je takvu teoriju razvija neko ko je profesor pravnog fakulteta - Pajtić dr Bojan koji brani taj stav i govori kako je rekao “seje vetar, žanje oluju”. Stilskim figurama se predstavlja da smo mi krivi što nas napadaju. A onda ste imali Bulatovića iz Šida, iz rukovodstva Đilasove stranke, koji je rekao da će svako od nas imati svog naprednjaka. To je čist fašizam. Postavlja se pitanje šta onda treba da radi Danilo Vučić? Šta on treba da radi pošto je deset godina pod najgorim kampanjom? Nema govora da to nije ostavilo posledice na njegov život. Deset godina je pod stalnom prismotrom, da li je seo u kafić, da li je spremao ručak, s kim se družio, da li je bio na fudbalskoj utakmici i to samo zato što je sin predsednika Republike. Pa, šta treba da radi Danilo Vučić, pošto kažu da je sin Borislava Novakovića to uradio zato što njegov tata na nekim plakatima?! Pa, i ja sam na plakatima koje je lepio Bora Novaković lično. Ali oni su toliko bedni pa ni to nisu mogli da kažu: ej, pogrešio je, nije to trebalo da uradi.

Puna istina i imena onih koji su pomagali tajkunskoj opoziciji da serviraju laži protiv Aleksandra i Andreja Vučića

Na pitanje o tvrdnjava vlasnika Jovanice Predraga Koluvije koji je rekao da mu je iz kabineta ministra policije sugerisano da optuži brata predsdnika Vučević, odgovara.:

- Utvrđeno je da Koluvija nije imao komunikaciju sa Andrejom Vučićem. Utvrđujeno je se da nema osnova za krivični postupak protiv Aleksandra i Andreja Vučića, ali sada imamo novi momenat gde Koluvija počinje da priča da je postojao pritisak na njega dok je bio u pritvoru. Očigledno da je trebalo zatvoriti jedan krug oko predsednika i da se on dovede u jedan nezavidan položaj, gde se on politički pritiska i ucenjuje. Treba videti da li je neko spolja podsticao da se predsednik prisika dodatno. Svako od nas je ranjiv na porodične i privatne stvari. Verujem da smo blizu odgovora, ali mnogo toga zavisi od tužilaštva i njihove odlučnosti da rade i ne mogu da budu gluvo nemi na ove tvrdnje. O tome sam pričao još pre dve godine, „da ćemo vijajući zeca, isterati lisicu i vuka iz šume.“ Ovo su jako ozbiljne stvari koje moraju da se isteraju na čistac jer neko je pokušao da uruši instiruciju predsednika države koju građani direktno biraju na izborima. Šta su hteli time da postignu! U to vreme je bilo jako burno stanje u MUP i sada je to presečeno i mislim da ministar Vulin presekao taj lanac. Verujem da je i slučaj Belivuk, pruisliškivanje i sve afere povezano, ko je vukao konce to treba da utvrdi istraga. Ovde je bilo reči o pokušaju državnog udara.

Diplomatska pobeda protiv Kurtija

Osvrćući se na dogovor oko prelaza Jarinje i Brnjak, rekao da nema Srbina i patriote kome nije zaigralo srce kada su videli naše lovce i helikoptere na nebu, pešadiju, ali i podsetio da moramo da budemo racionalni.

- Nemamo mi sa druge strane Albance, već NATO i pokrovitelje njihove politike. Naša država je pokazala ozbiljnost, a s druge strane diplomatsku smirenost da postignemo rezulatat bez dalje tenzije. I po prvi put se posle 20 godina čula jasna poruka iz Beograda da nema nove Oluje, Bljeska, nema novog pogroma – zaključio je.

