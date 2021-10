POSADI SVOJ HLAD: Za zeleniju Loznicu stiže još belog jasena

Loznica se nalazi među prvim gradovima koji će dobiti sadnice u okviru projekta "Posadi Svoj Hlad", saopšteno je iz lozničke Kancelarije za mlade. Ovim projektom planirana je podela i sadnja 40.000 sadnica belog jasena na teritoriji Srbije, kako bi se došlo do ukupno 100.000 posađenih u gradskim urbanim sredinama od kada je ova akcija započeta.

Prema rečima Bojana Lučića, koordinatora Omladinskog centra, mada su uslovljeni trenutnom epidemijskom situacijom loznička Kancelarija za mlade u saradnji sa Gradom Loznica nastavlja da sprovodi ekološke projekte radi poboljšanja životne sredine kao što je pošumljavanje urbanih sredina.

foto: Kancelarija za mlade

"Naš grad je među prvima koji će dobiti sadnice pošto je poslednji put kada je ova akcija sprovođena interesovanje građana premašilo sva očekivanja. Svi zainteresovani za preuzimanje i sadnju stabala belog jasena biće informisani putem društvenih mreža i medija o načinu i datumu preuzimanja sadnica koje dobijamo uz podršku organizacije 'Let's do it'. Prošli put smo dobili 150 sadnica dok smo ove godine tražili više jer imamo veliko interesovanje. Očekujemo da dobijemo najmanje isti broj, odnosno 150. U okviru akcije 'Šta nam teško', zasadićemo kuglasti bagrem jer se dobro prima, podnosi sve vremenske uslove i jako je dekorativan. Zasadićemo ga na lokacijama koje do sada nisu imale nikakve zasade jer se trudimo da svaku zelenu površinu, ukoliko dozvoljavaju uslovi, pokrijemo sadnicama", objašnjava Lučić.

"Zelena ideja 2021" je drugi projekat baziran takođe na unapređivanju zaštite životne sredine i poboljšanju kvaliteta vazduha, edukaciji građana, posebno dece i mladih o značaju očuvanja i zaštiti prirode, ali i javnog zalaganja za promenu navika u pogledu korišćenja i čuvanja prirodnih resursa, i postupanja sa otpadnim materijalima. Koncept projekta se zasniva na istoimenom konceptu od 2017. kada je započeo i do sada je uz podršku programa ‘’Šta nam teško“ na teritoriji grada Loznice zasađeno više od 200 stabala.

Inače, Loznica poslednjih nekoliko godina aktivno radi na ozelenjavanju grada, a u poslednje vreme stav lokalne samouprave je da tamo gde se zbog radova na infrastrukturi, uglavnom novih parkinga, ukloni jedno drvo, budu zasađena tri nova.

Kurir.rs/T.I.