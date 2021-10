SVETA PETKA MEĐU VERNICIMA U NIŠU, LESKOVCU, PIROTU I ALEKSINCU: Mošti velike svetiteljke u hramovima na jugu Srbije

Mošti Svete Petke, koje se čuvaju u njoj posvećenoj kapeli na Kalemegdanu, biće izložene u hramovima u Nišu, Leskovcu, Pirotu i Aleksincu od 15. do 21. oktobra. Doček moštiju je u niškom hramu Svete Petke 15. oktobra u 17 sati.

Doček moštiju biće u niškom hramu Svete Petke, gde stižu 15. oktobra u 17 časova. U nastavku, služiće se akatist Svetoj Petki. Mošti će u ovom hramu biti izložene do 17. oktobra, kada će biti premeštene u hram Svete Trojice u Leskovcu, gde će prebivati do 19. oktobra. Od 19. do 20. oktobra, mošti će biti u pirotskoj Pazarskoj crkvi, a naposletku, od 20. do 21. oktobra, mošti svetiteljke boraviće u hramu Svetog Nikole u Aleksincu - navode u saopštenju.

Iz Eparhije niške pozivaju vernike da u moštima svetiteljke potraže utehu i ukrepljenje i pozivaju da prisustvuju dočeku moštiju.

Kurir.rs/Južne vesti