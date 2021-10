MILAN GAJI VOĆKU ČUDNOVATU USRED DRAGAČEVA: Počeo od par semenki, sad ima 3 plastenika i ide mu odlično! Plod liči na zmajevo jaje

DRAGAČEVO - Tropske vrućine tokom letnjih meseci možda ne odgovaraju građanima, ali izgleda da i te kako pogoduju voću karakterističnom za neke vrele delove sveta.

Potvrda stiže i iz brdovitog Dragačeva gde se na imanju Jevremovića uzgaja kivano poznat i kao afrička dinja. Ovo čudnovato voće do pre par godina bilo je totalna nepoznanica ali sada za njim vlada veliko interesovanje jer je prema rečima stručnjaka prava vitaminska bomba.

“Počeo sam proizvodnju sa svega par semenki koje sam zasadio u čaši i bio sam skeptičan da li će se uopšte primiti. Nisam znao ništa o toj biljci, uglavnom sam informacije sakupljao putem interneta. Kada su nikle, mlade biljčice su ličile na rasad krastavca, obezbedio sam im naslon i misija je počela.

foto: RINA

Neobičnog je izgleda i još neobičnijeg ukusa, kada jedete deluje vam kao da je pomešana banana, dinja, krastavac i limeta, ali je jako ukusno i pre svega zdravo. Prodaja ide odlično, kupci stalno traže kivano”, kaže za RINU Milan Jevremović iz sela Zeoke.

Ovaj Dragačevac želeo je da se okuša u nečem novom, jer kako kaže, dosta je bilo maline i kupine pa je hteo da dokaže kako u brdovitom Dragačevu može da uspe i egzotično voće, koje rađa samo na vrelom afričkom tlu. Ubrzo se i pokazalo da afrička dinja, zvana kivano, itetakako rađa i u sred Srbije, pa su Jevremovići proizvodnju ovog voća proširili na tri plastenika.

“Kivano vrlo brzo raste i mora da se orezuje, inače se mnogo širi. Po svojoj specifičnosti otporan je na visoke temperature i ne trpi veliku količinu vode, tako da nemamo problema sa navodnjavanjem.

Gajim ih u plasteniku jer im na taj način obezbeđujem još veću toplotu, ne zahteva velika ulaganja, ne trpi pesticide i čist je organski proizvod. U plastenicima su prinosi veliki i kako vreme bude odmicalo ići ćemo na to da proširimo zasade, jer ovog voća nema mnogo u Srbiji i voleo bih da njegova prerada i proizvodnja zaživi”, objašnjava Milan.

A kako bi znali da je kivano zreo i spreman za berbu, Milan je naveo da je dovoljno samo da pogledamo koje je boje, a po njoj možemo znati i koliko je sladak.

foto: RINA

„Kivano treba da bude žute boje kada sazreli i što duže se ostavi da zreli on postaje sve slađi i slađi. Za razliku od drugog voća on ne truli. Što više sazreli on je po kvalitetu bolji, slađi i mesnatiji. Sve što proizvedem ja prodam, potražnja je velika naročito u vreme ove pandemije jer je prepuno vitamina pa ga ljudi rado jedu”, kaže Jevremović koji ovo voće neobičnog izgleda prodaje po ceni od oko 1500 dinara za kilogram.

foto: RINA

Inače, afrička dinja važi za vitaminsku bombu i za tradicionalno jelo proglašeno je u Africi. Prepuno je vitamina C, minerala, kalijuma, gvožđa, fosfora, magnezijuma, cinka, natrijuma i kalcijuma, pa za oporavak celog organizma, lekari preporučuju jedan na dan.

Kurir.rs/RINA