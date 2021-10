VAKCINIŠITE SE DA SAČUVAMO ŽIVOTE: Apel predsednika malozvorničke opštine Zorana Jevtića!

MALI ZVORNIK - Predsednik malozvorničke opštine Zoran Jevtić apelovao je na sugrađane koji do sada nisu vakcinisani da prime vakcinu protiv korona virusa i sačuvaju svoje zdravlje i život. On je nevakcinisane pozvao da se odazovu stalnim pozivima za imunizaciju, prime vakcinu i zaštite se od infekcije, a to je učinio zbog sve većeg broja umrlih od kovida – 19 među osobama koji nisu vakcinisane protiv opakog virusa.

- Jedino moguće rešenje u situaciji u kojoj smo duže od godinu dana jeste vakcinacija. Svako izbegavanje vakcinisanja je svesno rizikovanje da u slučaju zaražavanja dođe do smrtnog ishoda, što svakodnevno potvrđuju novi slučajevi preminulih među nevakcinisanima - poručio je on.

foto: Kurir.rs/T.I.

Jevtić je naveo da dnevno na punktu za imunizaciju u Malom Zvorniku vakcinu primi između 20 i 30 građana i da su među njima pretežno oni koji su preležali koronu i suočili se sa svim teškoćama koje ona donosi. Na području malozvorničke opštine drugu dozu vakcine primilo je više od 60 posto građana, što je izuzetan rezultat koji ovo mesto po uspehu na planu vakcinacije izdvaja u okrugu, ali i na nivou države.

Mali Zvornik je jedna od nekoliko opština i gradova u Srbiji koje kao dobar primer po broju vakcinisanih mediji navode već duži period. Štab za vanredne situacije ove opštine prvi je u Mačvanskom okrugu, 6. oktobra, usvojio predloge šabačkog Zavoda za javno zdravlje (ZZJZ) i u skladu s njima dao preporuke privrednim subjektima da osim poštovanja preventivnih mera uvedu određene bonitete i ograničenja za zaposlene.

foto: Kurir.rs/T.I.

ZZJZ se dan pre obaveštenjem obratio svim lokalnim Štabovima za vanrednu situaciju u okrugu da privrednim subjektima upute preporuku o novim merama radi povećanja obuhvata vakcinacijom protiv kovida – 19, a one podrazumevaju da, pored poštovanja preventivnih mera, uvedu i određene bonitete, ali i ograničenja za zaposlene, vakcinisane, odnosno nevakcinisane radnike.

Prema podacima ZZJZ u Šapcu tokom jučerašnjeg dana u Malom Zvorniku bilo je osam pozitivnih, jedino ih je imao manje Krupanj (7), dok je sa 117 trenutno obolelih ova opština na poslednjem mestu od osam lokalnih samouprava Mačvanskog okruga.

Kurir.rs/T.Ilić