VUČEVIĆ: Tvrdnje tajkunskih stranaka, Jovanjica i prisluškivanje predsednika, pravljenje klana Belivuk, sve došlo iz istog centra

Gradonačelnik Novog Sada i potpredsednik SNS Miloš Vučević je ocenio da je iz jednog centra išla direktiva, te da su povezani afere Jovanjica i prisluškivanje predsednika, njegove porodice i saradnika, kao i pravljenje i sponzorisanje grupe Belivuk od strane dela ljudi iz državnog aparata.

- Oni su nesporno imali saradnju sa nekim. Ogormna većina ljudi u MUP je čestita i nije uključena u to. Ako je njih 5 ili 10 radilo nešto što se ne sme, ne možete kriminalzovati 30.000 ili 40.000 čestitiih ljudi. Te bitange su se toliko osilile da su se gotovo spremale da izvrše državni udar i sve su radili povezano – prisluškivali su predsednika ne bi li došli do nekog kompromitujućeg materijala kojim bi ga kasnije ucenjivali da se povuče sa vlasti, da eventualno nešto od toga se iskoriste za pritisak na njega oko KiM, Crne Gore, Republike Srpske…

On je istakao da su “u aferu Jovanjica pokušali da uvuku brata predsednika - Andreja Vučića”

- Hteli su Andreja da uvuku da je navodno bio pokrovitelj Koluvije, da mu je garantovao zaštitu za to što radi, odnosno i on i sam predsednik. Ljudi iz policije vrše pritisak na Koluviju, čoveka koji je optužen, da kaže da je bio u kontaktu sa porodicom Vučić. Ako me pitate kao advokata, nije normalno da dve godine bude u pritvoru. Ali sada nam je jasno zašto je tako – da ne bi rekao šta se tamo dešavalo. I da mu neko iz kabineta ministra ili neko ko je bio na čelu UKP, dođe i kaže - ako saopštiš da je te je Andrej Vučić zvao ili ti njega, da ste bili u komunikaciji, tvoj položaj se drastično menja, omogićićemo ti da se braniš sa slobode! Imate mali deo policije, kabinetski, koji očigledno sponzoriše ovo što je radio Belivuk, koji je direktno filijala klana iz Crne Gore. Njima je gazda u Podgorici, a ne u Kotoru. Oni to bez podrške u određenim strukturama policije nisu mogli da rade. Pa, vidite njihove snimke gde idu obučeni kao policijske jedinice. Promena nastaje kada predsednik daje premijerki predlog i dolazi ministar Vulin na čelo MUP, tada je došlo do resetovanja. Predsednik na sastanku sa MUP i BIA daje nalog da se ide u beskoromisnu borbu protiv kriminalnih grupa, i tada se sve razotkriva. Onda čujete priču da ima valjda 1882 prisluškivana razgovora predsednika, pa ko je to radio i davao naloge?! Oni treba da vode računa o bezbednosti svih građana, počev od predsednika, a ne da ga prisluškuju! I to što su ove opozicione, tajkunske stranke iznosili na konferencijama dolazilo je iz istog centra koji su pakovai Jovanjicu, prisluškivanje i pomagali Belivuka. To što je govorio Aleksić na jugu i Novaković na severu, obojica poslušnici Jeremića i Đilasa, sve je dolazilo iz istog centra – uveren je Vučević.

