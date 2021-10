NE STIŠAVA SE BURA U TUTINU! Otpušteni medicinari Doma zdravlja odlučni: Opština je dala novac, želimo da nastavimo s radom!

Radnici Doma zdravlja u Tutinu koji su nedavno ostali bez posla ukazali su na nekoliko propusta rukovodstva Doma zdravlja Tutin usled čega je došlo do okončanja saradnje za 24 medicinska radnika.

Oni su u odgovoru direktoru Doma zdravlja Tutin dr Kemalu Ćoroviću, koji su dostavili Kuriru, taksativno naveli koji su propusti u pitanju.

"Pre svega nam je drago da se direktor konačno pismeno izjasnio oko našeg problema. Nažalost, njegova izjava je u suprotnosti sa onim što je rekao radnicima. Podsetićemo direktora da je 30. 9. 2021. godine, najpre dogovorio sa lokalnom samoupravom potpisivanje ugovora za svih 24 radnika da bi nakon svega dva sata promenio mišljenje i rekao kako može samo 17 ugovora da potpiše, a da je 7 ugovora sporno. Kako je onda moguće da je dogovoreno potpisivanje novih ugovora ako je projekat istekao?

foto: Privatna Arhiva

Direktor Ćorović je na sastanku sa radnicima 4. 10. 2021. godine takođe tvrdio da za 17 radnika može da produži ugovor, a 7 ne može. Odakle sad priča da je ugovor istekao za sve radnike? Kojoj izjavi direktora sada da mi verujemo, onoj koju daje za medije ili onoj koju govori nama radnicima?" , naveli su radnici u demantiju.

Oni dalje navode da je "apsolutno netačno" da je ugovor ograničen zbog novčanih sredstava!

"Pored toga što je direktor Doma zdravlja, dr Kemal Ćorović je i odbornik u lokalnom parlamentu, čak je i deo vladajuće većine.

Prosto nas čudi činjenica da dr Ćorović ne zna da je za finansiranje projekta Opština Tutin izdvojila 16.102.454 dinara a da je do sada utrošeno 8.500.000 dinara, a da je preostali iznos (oko 7.600.000 dinara) predviđen za finansiranje projekta do kraja godine. On bi ovo svakako morao da zna i kao direktor Doma zdravlja i kao odbornik u Skupštini Opštine Tutin jer je i lično glasao za budžet Opštine kojim je predviđeno finansiranje već pomenutog projekta", navode radnici.

foto: Privatna Arhiva

"Što se tiče pravne službe Doma zdravlja, na uvid dostavljamo ugovore gde se jasno vidi da su pravnici Doma zdravlja svojevoljno i protivzakonito promenili naziv projekta.

U ugovoru između DZ Tutin I Opštine Tutin projekat je imenovan sa “Funkcionisanje ustanova primarne zdravstvene zaštite u 2021. godini”.

U ugovorima između DZ Tutin i radnika piše da se radnici angažuju na “Projektu povećanja kapaciteta i unapređenja kvaliteta zdrastvene zaštite na teritoriji opštine Tutin”.

foto: Privatna Arhiva

Samo po sebi se nameće pitanje po kojem projektu smo mi zapravo radili? Na ovu nelogicnost je ukazao i Sindikat lekara I farmaceuta ali očigledno je da rukovodstvo DZ Tutin taj dopis nije procitalo a i ako ga je procitalo izgleda ga nije razumelo.

Još jedan propust pravne službe DZ Tutin je i činjenica da po Zakonu o radu, član 37, stav 4 tačka 2, radnici koji se angažuju po projektu treba sa ustanovom u kojoj se angažuju da potpišu ugovore o radu, a ne ugovore o privremenim i povremnim poslovima, kao što su i potpisali.

foto: Privatna Arhiva

Takođe napominjemo da će DZ Tutin uskoro ostati još bez 10 radnika koji su angažovani putem javnih radova. I postavljamo pitanje, da li je moguće organizovati rad DZ Tutin bez 34 radnika?

Apelujemo na sve nadležne ustanove, a pre svega na Ministarstvo zdravlja da što hitnije reaguju jer u slučaju novog talasa korone virusa desiće se kolaps DZ Tutin, a stanovništvo Tutina sigurno čeka katastrofa", navodi se na kraju pisma oštećenih radnika.

foto: Privatna Arhiva

Zdravstveni radnici Doma zdravlja u Tutinu, podsetimo, nedavno su se obratili javnosti i predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću zbog, kako su naveli, "ugrožavanja javnog zdravlja građana opštine Tutin".

Oni su u pismu naveli da sistem javnog zdravlja otežano funkcioniše "zbog ličnog interesa i samovolje" direktora Doma zdravlja dr Kemala Ćorovića i "neukosti" pravne službe Doma zdravlja u Tutinu.

Zdravstveni radnici u pismu navode da je dr Ćorović ostavio bez posla i egzistencijalno ugrozio 24 medicinska radnika u pomenutom Domu zdravlja, koji su bili angažovani projektom Opštine Tutin "Funkcionisanje ustanova primarne zdravstvene zaštite".

U pitanju su četiri lekara i po deset medicinskih sestara i pomoćnih medicinskih radnika.

Medicinski radnici su podsetili da su navedenim projektom više puta bili angažovani po svim linijama rada u kovid ambulanti i ostalim ambulantama, naročito u periodu složene epidemiološke situacije u opštini Tutin, koja još uvek traje i odnosi žrtve.

Radnici dalje navode da je direktor Ćorović, uz konsultacije sa pravnom službom Doma zdravlja, odbio da potpiše produžetak angažovanja 24 medicinska radnika u okviru pomenutog projekta, stavljajući lični interes iznad opšteg - zdravstvena zaštita građana Tutina, unapređenje pružanja zdrastvenih usluga desetkovanog medicinskog kadra u složenoj epidemiološkoj situaciji.

Na kraju, zdravstveni radnici u pismu podsećaju da je sredstva za realizaciju pomenutog projekta obezbedila Opština Tutin i istovremeno mole predsednika Srbije da preko nadležnih institucija utiče da se građanima Tutina obezbedi prekopotreban zdravstveni kadar.

Direktoru Ćoroviću pismom se obratio i Sindikat lekara i farmaceuta Srbije, koji navodi da potreba za angažovanjem zdravstvenih radnika itekako postoji kao i da se ovim projektom omogućava pružanje zdravstvene zaštite i potpomaže desetkovani zdravstveni kadar.

Pismo Sindikata lekara i farmaceuta Srbije dr Ćoroviću foto: Privatna arhiva

Sindikat je zatražio da direktor "bez odlaganja" postupi po predmetu i obezbedi preko potrebni zdravstveni kadar.

Direktor Doma zdravlja Tutin dr Kemal Ćorović za Kurir je izjavio da je u cilju poboljšanja zdravstvene zaštite na teritoriji Opštine Tutin angažovao ukupno 24 radnika u Domu zdravlja Tutin uz finansijsku podršku lokalne samouprave.

foto: Zorana Jevtić

- Vreme angažovanja svih radnika je zbog finansija bilo ograničeno na ukupno šest meseci. Poštujući sve zakonske regulative i naravno mišljenje svoje pravne službe u Domu zdravlja, nakon isteka planiranog vremena angažovanja, radnicima su istekli predviđeni ugovori - objasnio je dr Ćorović i dodao:

- Ipak se iskreno nadam, da će se te neke tehničke stvari što pre rešiti i da će Dom zdravlja uspeti da nade adekvatno rešenje koje će biti najbolje za sve ove radnike. U skladu sa tim uputili smo dopis i molbu nadležnima Opštine Tutin da nam i dalje pružaju slične mogućnosti da bi obezbedili adekvatnu zdravstvenu zaštitu našim građanima - kazao je dr Kemal Ćorović.

Upravo u ovim rečima direktora Ćorovića, da će se "te neke tehničke stvari što pre rešiti i da će Dom zdravlja uspeti da nade adekvatno rešenje koje će biti najbolje za sve ove radnike", oštećeni radnici vide nadu i čvrsto veruju da će se nesporazumi otkloniti i da će se brzo vratiti na posao.

Pismo medicinskog osoblja iz Tutina foto: Kurir