SEĆANJE NA NEDUŽNE ŽRTVE NACISTIČKOG ZLOČINA: U lozničkom selu Cikote biće podignuto spomen-obeležje streljanim meštanima

LOZNICA - Spomen-obeležje streljanim meštanima lozničkog sela Cikote biće podignuto u ovom mestu gde je danas postavljen i osveštan kamen temeljac u prisustvu predstavnika Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Grada Loznice, Mesne zajednice i žitelja. Tokom krvavog oktobra 1941. ovo selo našlo se na udaru vojnika nemačkog Vermahta koji su počinili nezamisliva zlodela.

foto: Kurir/T.Ilić

Kako je podsetio Ljubinko Đokić, pomoćnik gradonačelnika Loznice, samo u jednom danu u Cikotama su streljali 396 osoba, a od toga su 135 bila deca mlađa od deset godina što je ‘’nečuven zločin’’.

- Nemačka kaznena ekspedicija je u Cikotama ubijala sve što se kreće pa čak i decu koja su bila tako mala da su znala samo da kažu ime i prezime. Zašto su ubijali decu odgovora nema, verovatno zato što su bila Srbi. Sa predstavnicima Vlade Srbije, Mesne zajednice i meštana danas postavljamo kamen temeljac za budući spomenik. Narod koji ne poštuje svoje pretke sigurno ne misli dobro svojim potomcima. Mi zaboraviti nećemo, a oprostiti ne smemo – rekao je on. U Cikotama je bio i Zoran Antić, državni sekretar Ministarstva za rad, koji je rekao da je tačno na današnji dan, 19.oktobar 1941. u tom selu nemačka kaznena 342. divizija ‘’napravila stravične pokolje’’.

- Gotovo polovina ubijenih bila su deca mlađa od 14 godina, a najmlađe nekršteno dete staro deset dana. To je veliki zločin, ne može ni da se zaboravi, ni oprosti, to će na ovim prostorima vekovima generacije pamtiti jer nema kuće u Cikotama koja nema žrtvu tog dana pre 80 godina – kazao je on. Gradski odbor SUBNOR-a Loznice je uz podršku MZ Cikote bio inicijator podizanja spomen-obeležja žrtvama fašističkog okupatora za šta je dobijena podrška grada i resornog ministarstva.

foto: Kurir/T.Ilić

- Radovi treba da budu završeni do 15. februara, na Dan državnosti naredne godine za kada je predviđeno otkrivanje spomenika. Sredstva obezbeđuju Grad Loznica, Ministarstvo za rad i jedan broj privrednika poreklom iz ovog kraja, ali i Republike Srpske. Ovakve događaje treba čuvati od zaborava i svake godine odati dužnu počast nedužno stradalima – kaže Života Isaković, predsednik SUBNOR-a Loznice.

Ovo jadarsko selo jedno je od onih koja su se našla na putu nemačke kaznene ekspedicije oktobra 1941. Nemci su tada u susednom Dragincu i više jadarskih sela streljali nešto manje od tri hiljade civila, a najmlađa žrtva imala je tri dana. Streljanje u Dragincu prvi je masovni zločin počinjen nad civilima u Drugom svetskom ratu na teritoriji Srbije. U znak sećanja na te žrtve svakog 14. oktobra održava se komemoracija u u Dragincu, a sada će, posle osam decenija, spomenik koji podseća na te strašne dane dobiti i Cikote.

(Kurir.rs/T.Ilić)