JA SAM FACA, JA SAM TOPLA! BILJANA JE PENZIONERKA NEOBIČNIH MOĆI Žena magnet, prava misterija, evo šta sve može svojim telom VIDEO

Penzionerka Biljana Divnić (68) iz Sremske Mitrovice ima moć koju još ni lekari, teoretičari i istraživači fenomena nisu uspeli da dokuče. Svojim telom privlači predmete od metala, plastike, stakla i arkopala, a neobjašnjivu energiju koju oseća u svakom trenutku odlučila je da koristi kako bi pomogla drugim ljudima.

- Jednom prilikom nešto sam šila i ispadne mi igla iz usta. Sagnem se, gledam po podu - nigde je nema, kad ona se zalepila za moje telo, za stomak! Vidim da imam nekog magnetizma u sebi i odlučim da testiram taj čudni fenomen i bez problema mi se za telo zalepe i escajg, delovi posuđa, čak i staklo, čelik i plastika - objašnjava Biljana za Blic.

foto: Facebook Printscreen

- Kada sam pre 11 godina otišla u penziju kao ekonomista koji je svoj radni vek proveo u Gradskoj upravi, rešim preko noći da upišem kurs za masažu. Na tromesečnoj praksi u lokalnom Domu zdravlja u Službi za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju došli su na ideju da izmere magnetnu energiju mog tela i ispostavilo se da ona zrači metar i po oko mene - priseća se Biljana.

Da naše telo produkuje magnetna polja koja nastaju kao posledica hemijskih reakcija između ćelija u našem organizmu i jonskih struja u nervnom sistemu nauci je već poznato, ali magnetizam dovoljno jak da privlači predmete, ipak spada u fenomene.

- Zadovoljna sam jer sam kao penzioner krenula dalje, nisam se dosađivala i počela sam da radim na sebi. Tako sam posle stečene diplome manuelnog terapeuta otvorila salon za ručnu masažu u kojem radim već 10 godina. I lekari su zadivljeni, nađu se u čudu kada vide šta mogu, pa i oni rado dolaze na masažu - priča nam penzionerka kroz smeh.

- Ta magnetna energija je stalno prisutna, prenosim je na druge ljude i ona mi se automatski vraća, što čini da se osećam odmorno iako sam radila ceo dan. Jednostavno, to je prirodan dar, tako sam rođena. Ponekad kada krenem da masiram ruke klijenta, kažu mi: "Kakva vam je to struja? Nisam je tražio", a u stvari to je moja prirodna struja i toplota, koja se oseća u prstima - svedoči Biljana, u šta smo se i lično uverili, te kada makar i nasloni dlan na bolno mesto ili takozvane "čvoriće" koji se nalaze ispod kože ili u mišićima oseća se neobjašnjiva toplota, drugačija od običnog ljudskog kontakta. Usput, dok tretira bolna ili napeta mesta, od nje se mogu čuti brojni saveti za zdrav život.

foto: Facebook Printscreen

Iako je u šestoj deceniji odlučila da nastavi da radi i promeni zanimanje, kako kaže "u svojoj 57. učeći sa dečacima i devojčicama", dodaje da se nije pokajala nijednog trenutka, već sa uživanjem posmatra osmeh i zadovoljstvo koje pričinjava ljudima.

Kada nije "žena sa super moćima", vreme provodi ugađajući svojim unučadima, kojih ima čak petoro, o godinama i bolestima ne razmišlja i planira da leči sopstvenim rukama dokle god bude mogla.

- Svim penzionerima bih savetovala da se malo aktiviraju, a ne samo da kukaju da su umorni, malaksali, bezvoljni, da ih sve boli. Ja nikada ne ležem pre ponoći i uvek sam odmorna, ponekad i posle 10 klijenata, svih kućnih poslova i vremena sa porodicom - sve je u zdravlju, osmehu i pozitivnim mislima - zaključuje ova srećna žena.

