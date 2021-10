NAJVEĆA ŽELJA MI JE DA MI DETE POTRČI U ZAGRLJAJ! Za Jovaninu operaciju do decembra potrebno 80.000 € OTAC NE ODUSTAJE OD BORBE

Sedmogodišnja Jovana Štikovac iz Sremske Kamenice od kada zna za sebe ide na fizikalne terapije. Rođena kao prevremna beba, devojčica se od rođenja bori sa cističnom fibrozom i Bekvit-Vidman sindromom. Posle niza operacija u inostranstvu, ovog puta joj za dalje lečenje potrebno 80.000 evra.

Jovanina mama kaže da ona ne može samostalno da hoda, da dohvati nešto visoko, da piše ili crta.

"Rođena je u osmom mesecu trudnoće. Problem je oblik cerebralne paralize, spastična diplegija. To je jedna dijagnoza, a druga je redak sindrom. Od trećeg meseca je na fizikalnim terapijama i to traje do danas, koje su se nadograđivale terapijama logopeda, defektologa, hipoterapijama, sve smo pokušali što smo čuli do sada", ispričala je Marika Štikovac.

foto: Kurir TV

Mala Jovana je do sada imala četiri operacija fibrotomije u Rusiji, napredak je velik, ali preokret u daljem napretku bolesti bi mogao da donese odlazak u SAD.

"Dobre prognoze daje doktor iz Sent Luis bolnice, druga deca su jako uspešno prošla koja su tamo bila. Posle operacije izgledaju kao sva druga deca, mogu normalno da se kreću, nema više lamatanja rukama i nogama", rekao je otac Dejan, koji posle sedam godina borbe veruje u uspeh.

foto: Kurir TV

"Svaki dinar i podrška nam puno znače, sve znači, ideje za manifestacije, bazare itd. Moja očekivanja su da vidim dete da mi trči u zagrljaj, da može da uradi sve, da se obuče, sve najnormalnije!", otkrio je Dejan.

Inače, Bekvit-Vidman sindrom ppodrazumeva nesrazmeran razvoj organa i veći rizik od oboljenja od tumora.

POMOZITE JOVANI

Slanjem SMS poruke: Sadržaj poruke 453 na broj 3030.

Uplatom na dinarski račun: 160-496154-79

Uplatom na devizni račun: 00-540-0002577.4 IBAN: RS35160005400002577484 SWIFT/BIC: DBDBRSBG

(Kurir.rs)

