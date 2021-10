OČUVANJE BIOLOŠKE RAZNOVRSNOSTI: Rešenje za čistija jezera

Dva od ukupno pet jezera, koliko ih ima u našoj zemlji, nalaze se u okolini Subotice - Palićko i Ludaško.

Palićko jezero je ujedno i najveće jezero u Srbiji koje je nastalo prirodnim putem i poznato je kao turistička destinacija sa dugom tradicijom, dok je Ludaško jezero poznatije ljubiteljima prirode, pre svega po pticama koje dolaze iz raznih krajeva sveta kako bi se ovde gnezdile, hranile ili odmarale. Oba ova jezera su veoma osetljive, plitke, panonske vode i deo su područja od međunarodnog značaja za očuvanje biološke raznovrsnosti - ptica, biljaka i vlažnih staništa.

Dva jezera - slična sudbina

- Viševekovne ljudske aktivnosti ostavile su veliki trag na Palićko i Ludaško jezero. Voda je u ovim jezerima do pre nekoliko vekova bila slana i specifičnog hemijskog sastava, što je omogućilo stvaranje lekovitog mulja po kome je Palić bio poznat i kao banjsko lečilište. Međutim, širenjem grada i kanalizacionog sistema, u Palićko jezero je s vremenom dospevala sve veća količina „slatke vode“, uključujući i neprečišćene otpadne vode koje su jezero zagađivale u velikoj meri. Početkom 19. veka Palićko jezero je spojeno kanalom sa Ludaškim jezerom i od tada ona dele sličnu sudbinu - kaže za Kurir Žika Reh, šef Službe za zaštitu životne sredine i održivi razvoj Grada Subotice.

On podseća da je, iako je gradsko postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda danas jedno od najsavremenijih u Srbiji, pa se u Palićko jezero uliva prečišćena otpadna voda, potrebno sprovođenje različitih mera da bi se postigao odgovarajući kvalitet vode u oba jezera.

foto: Kurir

- Jedna od važnih aktivnosti koja je u toku jeste proširenje kanalizacione mreže naselja Palić i odvođenje otpadnih voda do centralnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. To je posebno značajno za Ludaško jezero, jer su se otpadne vode naselja Palić do sada ulivale u kanal koji spaja dva jezera - navodi Reh.

Prečišćavanje vode

Formiranje multifunkcionalnih zaštitnih pojaseva u priobalju znatno je doprinelo turističkoj atraktivnosti jezera, jer se umesto nekadašnjih njiva, koje su uzoravane do same obale, uz jezero sada nalaze biciklističke i pešačke staze i zelene površine. One predstavljaju tampon zonu između jezera i obradivih površina, sprečavajući spiranje đubriva i urušavanje obale usled erozije.

- Radi se i na biološkim merama sa ciljem da se poboljšaju kvalitet vode i biološka raznovrsnost. To podrazumeva očuvanje i stvaranje uslova za razvoj vodenih biljaka koje prirodno prečišćavaju vodu i predstavljaju staništa mnogih vrsta, kao i promena sastava ribljeg fonda izlovom i odstranjivanjem „korovskih“ vrsta, pre svega babuške, koja preovladava i pogoršava uslove za opstanak drugog živog sveta u jezeru - ističe naš sagovornik.

Finansiranje dela ovih aktivnosti obezbeđeno je iz bespovratnih donacija, u sklopu projekta „Ecolacus“, koji se finansira iz sredstava Savezne Republike Nemačke preko KfW banke, dok je Grad Subotica obezbedio strateške i planske dokumente i obavio otkup zemljišta u priobalju.

· Tekst je objavljen u sklopu projekta koji se sufinansira sredstvima iz budžeta Grada, a na osnovu rešenja o raspodeli sredstava budžeta Grada Subotice za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2021. godini, donetog od strane gradonačelnika Grada Subotice. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva