SUSRET SA SPASIOCEM: Zaboravljena slavska sveća mogla je Miletu i Ljiljanu da košta života, Aleksandar je ipak bio brži od plamena

KIKINDA- U kući u kojoj se još oseća miris gareži i vide posledice požara drLjiljana Novović i njen suprug Mileta dočekali su sugrađanina i spacioca. Aleksandar Taleski (28) iz Kikinde, vatrogac- spasilac u nedelju, dok je bio van dužnosti, iz sobe pune dima, spasio je nepokretnu sugrađanku. Dirljiv je to susret bio. Liljana su obuzele emocije, a suze su najbolje govorile šta misli o svemu.

foto: S.U.

Mileta je grlio Aleksandra i rekao da će iduće godine, kad budu slavili krsnu slavu, Svetog Luku, imati dragog gosta:

-Te večeri sam sa drugarom i devojkom krenuo u šetnju. Sa nama su bili i psi, a oni su počeli čudno da se ponašaju. Osetili smo dim, a potom videli da kroz prozore prizemne kuće izlazi dim. Iz jedne sobe je kuljao dim, a u susednoj se video plamen. Podigao sam roletnu koju je prijatelj pridržavao. Ušao sam u sobu punu dima i zatekao ženu u krevetu. Rekla mi je da je svesna i nepokretna. Izneo sam je iz te sobe i smestio u manju kuću, u njihovom dvorištu, a onda isključio struju.

Nastavio sam da gasim upaljenu komodu. U tom trenutku je naišao Mileta, a japozvao vatrogasce i Hitnu pomoć. Stigli su nakon pet, šest minuta- opisao je Aleksandar na koji je način pritekao u pomoć starijim komšijama. Vatrogasca spasioca koji je van dužnosti spasao nepokretnu baku, danas je pohvalio i nagradio ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin:

foto: S.U.

-Ministar je obećao da će supružnicima Novović poslati novi televizor, jer je stari oštećen. Drago mi je što sam spasio komšinicu koja je bila lekarka. I ona je tokom radne karijere spasila veliki broj ljudi. Puno mi je srce- dodao je mladi vatrogasac spasilac koji je u službi nepune tri godine.

Da je sve je moglo da krene naopako, ali se ipak dobro završilo potvrđuje Mileta Novović. Opisuje šta se dogodilo:

-Zaboravio sam da ugasim slavku sveću. Napustio sam prostoriju u kojoj niko ne boravi . U susednoj sobi ležala je supruga. Sveća je upalila stočić na kojoj su još bili žito, kolač, bosiljak, kadionica. Vatra je zahvatila deo ormana u kom je bila posteljima. Počeo je da kulja gust dim. Srećom, pa je u tom trenutku pored naše kuće prolazio vatrogasac Aleksandar- priča Mileta i nastavlja:

foto: S.U.

- Supruga je pokušavala da me pozove telefonom, dok sam bio kod bolesne ćerke. Kad sam se vratio u kuću, unutrašnjost je bila gustom dimu. Do supruge sam mogao da se probijem, ali ne i do susedne u kojoj je sveća izazvala požar. Pozvao sam zeta koji je bacio kofu vode u sobu u kojoj je gorela posteljina. U tom momentu su stigli vatrogasci i Hitna služba. Pozvao ih je vatrogasac Aleksandar pre nego što je izbavio Ljilju-kazao je Mileta.

Uplašila se

Nisam u tim trenucima znala šta će biti sa mnom. Uplašila sam se. Držala sam ga čvrsto dok me je iznosio iz sobe. Iskreno, obradovala sam što nakon svega ne moram da idem u bolnicu. Dosta mi je bolnice- priznala je dr Ljiljana Novović.

(Kurir.rs/S.U.)