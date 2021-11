KORISTI NA DESETINE HILJADA EKSERA, A NIJE MAJSTOR! Novosađanka od eksera stvara umetnost (Video)

“Koliko ja znam ja sam jedina na ovim prostorima što se bavi sa ekserima, ali znam da u svetu postoji još par ljudi koji rade slike sa ekserima, ali je drugačija tehnika. Svako ima svoju tehniku.”

Meri Mišić umetnica je iz Novog Sada, koja svoje radove stvara vrlo nesvakidašnjom, specifičnom tehnikom. U pitanju su, kako Meri tvrdi, metalni reljefi od eksera, tehnika kojom se ova umetnica jedina bavi u svetu. Više o svom stvaralaštu otkrila je Meri za Samo Novi Sad.

“Posle umetničke škole, sasvim slučajno jednom prilikom sam bila kod tate na vikendici i on je stavljao neku lamperiju, ja sam mu dodavala eksere i u jednom momentu kako sam pogledala u tu kutiju sa ekserima, ekseri su počeli da iskaču, da prave neku sliku, da igraju. I ja sam rekla ja ne znam šta je ovo, ali sam znala da je to to. I tada se to desilo, da krenem da radim sa ekserima” - objasnila je umetnica.

Kako Meri tvrdi, prvu sliku je napravila davno, ali se nije time sve vreme bavila.

“Prvu sliku sam napravila pre 30 godina. Međutim nisam se odmah počela baviti time i počeo je neki period drugačiji u mom životu, ali zadnjih 18 godina se bavim intenzivno sa ekserima. Imam apstraktne slike i imam ove prepoznatljive slike, realne slike. Tako da za svakoga ima po nešto.”

foto: Promo

Za izradu jedne slike, ovoj umetnici treba dosta vremena, ali i snage, te ne čudi što se ljudi iznenade kada vide da ovu tehniko koristi žena.

“Za jednu sliku je potrebno od 10 dana pa do tri meseca, sve zavisi od veličine slike i zahtevnosti slike. Jeste naporno je, teško je, bole ruke, bole leđa, ali to sve nema veze kada na kraju vidim sliku koja bude gotova, ja sam presrećna. Ljudi se iznenade zato što prvo očekuju muškarca da radi ovu tehniku, a onda se iznenade da uopšte od eksera može da postane slika, iznenade se kada vide da su to boje, da to su reljefi”- dodala je Meri.

Najčešće pitanje koje kupci postavljaju kada vide njeno stvaralaštvo, svakako je broj eksera koji potroši za jednu sliku.

“Eksera koristim zaista mnogo, sve zavisi, od par hiljada, pa do desetine hiljada eksera, treba jako puno i svaki ekser ja ukucam tri puta, pet puta, tako da recimo jednu malu sliku pola metra sa pola metra, ja čekićem udarim bar sto hiljada puta, da bih napravila reljef koji je potreban”- izjavila je Meri Mišić za Samo Novi Sad.

