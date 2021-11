GRADONAČELNIK VUČEVIĆ: Treba da se ponosimo našim autohtonim proizvodima i manifestacijama poput Kupusijade

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević i ministarka za zaštitu životne sredine Irena Vujović prisustvovali su otvaranju 22. ''Futoške kupusijade'' u okviru koje se održavaju 12. susret proizvođača tradicionalnih proizvoda Srbije i 7. festival "Terra Madre Futog" pokreta ''Slow Food''. Manifestacija koja promoviše futoški kupus - brend Srbije, održava se 5. i 6. novembra u centru Futoga, a predstaviće privredne potencijale Futoga, lokalne običaje i turističke ponude, sa akcentom na pripremanju jela od futoškog kupusa.

- Futoški kupus je jedan od najvećih brendova Novog Sada, karakterističan proizvod za ovo podneblje koji je cenjen u evropskim okvirima. Izlagači su došli iz cele Srbije, jer prepoznaju ''Kupusijadu'' kao mesto okupljanja i treba da se ponosimo našim autohtonim proizvodima i ljudima koji organizuju ovakve manifestacije. Temu futoškog kupusa kao brenda potenciraćemo i u okviru projekta Evropska prestonica kulture. Sa Ministarstvom za zaštitu životne sredine realizovali smo mnogo projekata, a pred nama su oni od velikog značaja, kao što je izgradnja Regionalne deponije. Cilj je da konačno Južno bački upravni okrug reši problem sa odlaganjem otpada, i da ono što je bio teret postane ekonomski potencijal. Zajedno sa Vladom Srbije završavamo idejno rešenje deponije i nadam se da će nestati ružna brda otpada kraj autoputa – istakao je gradonačelnik Vučević. On je najavio ogromnu investiciju, vrednu 15 miliona evra, u izgradnju zatvorenog olimpijskog bazena u nastavku postojeće sportske hale u Futogu.

- Veliki novac izdvajamo za taj projekat. Očekujem da do kraja godine ugovorimo posao, a da bazen bude gotov do kraja 2023. godine. Biće to najmoderniji bazenski kompleks u ovom delu Srbije, kojem će gravitirati i građani Veternika, Begeča, Bačkog Petrovca i Bačke palanke – izjavio je Miloš Vučević.

Ministarka Vujović istakla je da ''Kupusijada'' promoviše autohtonu sortu koja doprinosi privrednom rastu i skreće pažnju na zdravu hranu u zdravoj životnoj sredini, što je, kako je ocenila, jedan od stubova Zelene agende kojoj je Srbija posvećena.

- Grad Novi Sad prednjači u ekološkim projektima i odvaja značajna sredstva za zaštitu životne sredine. Ministarstvo je učestvovalo u četvrtoj fazi uređenja parka na Novom naselju sa šest miliona dinara. Trudimo se da doprinesemo pošumljavanju i upotrebi ekološki prihvatljivijih energenata. U ovom gradu realizovaćemo kapitalne zelene projekte kao što su izgradnja postrojenja za preradu otpadnih voda i regionalne deponije, što očekujemo da počne sledeće godine – naglasila je Irena Vujović.

Grad Novi Sad