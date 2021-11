SUVA ŠLJIVA SKOČILA NA 300 DINARA ZBOG NESTAŠICE U SVETU: Valjevci osušili 7.000 tona i prodaće sve, do poslednje! (FOTO)

VALJEVO - Zbog nestašice suve šljive na svetskom tržištu, jer je početkom godine rod podbacio kod najvećih proizvođača, za kilogram suve šljive otkupljivači u kolubarskom kraju plaćaju 300 dinara.

Procenjuje se da je ove sezone u Srbiji osušeno oko 7.000 tona, što je nešto malo više nego prošle godine, izvoznici kažu da će sva osušena šljiva biti prodata, jer je u svetu manjak suve šljive, a u februaru zbog vremenskih uslova bio je loš rod u Čileu i Argentini, što se odrazilo na svetske zalihe.

Dobrivoje Jovanović, suvlasnik jednog od najvećih pogona za sušenje šljive u Srbiji ''Jovanović voće’'' iz Osečine, objašnjava da je ova godina bila specifična i da je Srbija kao proizvođač sirove šljive imala je veće količine nego prethodne godine.

-Međutim, pojavilo se dosta kupaca iz okruženja i Evropske unije tako da je cena sirove šljive skočila duplo u odnosu na prethodnu godinu. Prošle godine kilogram sirove šljive je bio 15 do 20 dinara, dok je ove godine 40 dinara, i to je jedan od glavnih uzroka što je cena suve šljive skočila prema poljoprivrednim proizvođačima i sada je 300 dinara.

Jedna količina suve šljive već je ugovorena, dok se za ostatak čekaju malo jače cene, da vidimo šta će biti do februara kada stiže suva šljiva u Čileu i Argentini, kada će možda na tržištu doći i do pada cene. Sve će ipak zavisiti od ponude i potražnje na svetskom tržištu- kaže Dobrivoje Jovanović.

Po rečima Srđana Stanojlović iz Poljoprivredna savetodavna i stručne službe ''Valjevo'' trenutna cena suve šljive je 2,65 evra kilogram, ali kako kaže, nema ekonomske opravdanosti da će ona ići preko 2,70 evra. Navodi da je kvalitet ploda dobar i da trenutna cena opravdava uloženo.

-Sveža šljiva je bila 40 do 50 dinara, nalog u sušarama je ispod četiri kilograma što je 200 dinara plus energenti koji su 30 dinara i zato po 300 dinara ima računa prodavati suvu šljivu. Ove godine je veliki nedostatk suve šljive, jer su mnogi plod prodavali u svežem stanju, niko nije hteo da suši. Do sada je važilo pravilo da kada je skupa sveža šljiva onda je jeftina suva i ljudi su se time vodili i prodavali sirov plod. Masovno je išla po 40 dinara i 80 do 85 posto ovogodišnjeg roda je prodato u svežem stanju-kaže Srđan Stanojlović, savetodavac za voćarstvo i vinogradarstvo.

