U VRANJU OBELEŽEN DAN PRIMIRJA U PRVOM SVETSKOM RATU: Položeni venci i cveće na Spomenik žrtvama bugarskog okupatora

U Vranju je i ove godine obeležen Dan primirja u Prvom svetskom ratu, polaganjem venaca i cveća na Spomenik žrtvama bugarskog okupatora 1915 – 1918. godine.

foto: Kurir.rs/T.S.

Predsednik Skupštine grada dr Dejan Tričković govorio je o jednom od najtragičnijih perioda u istoriji sveta. On je rekao da je Veliki rat protutnjao kontinentom, ostavljajući iza sebe smrt i pustoš. „A Srbija, mala i usamljena, ali ponosna i hrabra, suprotstavlja se brojnijem neprijatelju i na Ceru odnosi prvu pobedu saveznika u Velikom ratu. Srpska vojska bila je i među prvima koja je, nakon sloma Solunskog fronta, praktično u jurišu oslobodila svoju otadžbinu od okupatora. Na oduševljenje stranih vojskovođa. Ovde, na jugu naše zemlje, bugarski okupatori bili su odgovorni za nezapamćena zverstva nad nedužnim stanovništvom. Pod maskom deportacije, na prevaru su odvodili ljude, tobože, u Sofiju i druge delove Bugarske i ubijali ih na pola puta. Vršili su masovna ubistva, palili knjige, zabranjivali srpski, a nasilno uvodili bugarski jezik. Bilo je to vreme patnji i stradanja, tamni oblak uništenja naših predaka. Prema nekim izvorima, samo u okolini Vranja, Bugari su ubili 3.500 nedužnih civila. To im nikad neće biti zaboravljeno”, istakao je Tričković.

foto: Kurir.rs/T.S.

Pomen stradalima služio je vladika vranjski gospodin Pahomije sa sveštenstvom Eparhije vranjske.

foto: Kurir.rs/T.S.

Vence i cveće na spomen obeležje, položili su gradonačelnik dr Slobodan Milenković sa saradnicima, predstavnici Vojske Srbije, narodni poslanik Milan Ilić, načelnik Pčinjkog okruga Srećko Pejković, predstavnici gradske opštine Vranjska Banja, Policijske uprave, BIA, Udruženja potomaka ratnika oslobodilačkih ratova Srbije i SUBNOR-a.

Upriličen je kulturno – umetnički program.

Nastupili su Tijana Vučković, Slobodan Jovanović i glumac Marko Petričević.

Kurir.rs/T.S.