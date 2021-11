Milikić: Vandalizan je napad na naše institucucije, ali I na ljudskost i zajedništvo

Povodom grafita koji su osvanuli na više lokacija u gradu kojima je očigledno prethodila nedavno održana konferencija za medije sa predstavnicima kompanije Zijin Copper na kojoj su sumirani rezultati i napredak grada uslovljen razvojem rudnika, a koji se direktno odnose na gradonačelnika Bora Aleksandra Milikića, oglasio se i sam gradonačelnik. On je naveo da ovakav vid vandalizma direktno narušava sam izgled grada jer se natpisi nalaze na važnim gradskim institucijama, školama, sportskim ustanovama i mestima koja važe za najuglednija u gradu. Milikić je istakao da su ovo samo jadni pokušaji gradskih samozvanih kriminalaca preko kojih neko pokušava da odlučuje o sudbini grada. - Ovo je napad na naše institucije, ali i na ljudskost, na zajedništvo, na sam razvoj grada, visoke plate, bolji životni standard naših građana. I više je nego očigledno da bahatim kriminalcima, ološima i narkodilerima smeta napredak i sve što je dobro u ovom gradu. I ne smeta meni i ne plaši me što se upravo takav sloj društva drznuo da ugrožava moju bezbednost, već je ovo napad na bezbednost svakog građanina ovog grada – rekao je Milikić I dodao: - Već se nebrojeno puta pokazalo da koliko god da se predstavnici gradskih kriminalnih grupa trudili da unesu nemir i uruše poredak u gradu, nikada isti ili oni koji stoje iza njih neće odlučivati o sudbini ovog grada jer Borani znaju i umeju da cene naš rad i dosadašnje rezultate.I ovim putem im poručujem, jasno i glasno, ovakvi postupci me neće naterati da se povučem, da odustanem od borbe za bolji i uspešniji Bor. Pokazaćemo da upravo radom, trudom i rezultatima dajemo najbolje odgovore na sve napade. Što se mene tiče, neka borba bude neprestana. Pobedićemo ubedljivije nego ikad, a naš grad će biti ono što jeste, a to je najrazvijeniji grad u ovom delu Srbije, pa i šire.", rekao je gradonačelnik Bora. Milikić je kazao da očekuje da će policija pronaći krivce za ovaj i ostale događaje gde je ugrožena bezbednost građana, gde se narušava imovina grada i Borana, kao i da se nada da će oni koji stoje iza njih, biti privedeni pravdi i biti sankcionisani u skladu sa zakonom, jer se svaki građanin mora osećati bezbedno, ko god bio i čime god se bavio.

