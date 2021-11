POSLE URAĐENE DNK ANALIZE: Posmrtni ostaci vojvode Begovića vraćeni u grob na planini Radan (FOTO)

Posmrtni ostaci vojvode Dimitrija Begovića, jednog od vođa Topličkoog ustanka, tokm dana vraćeni su u njegov grob na Radan planini gde je i poginuo 1918. godine, nakon eshumacije koja je urađena pre mesec dana. Njen cilj je bio da se uzmu uzorci za DNK analizu verodostojnosti posmrtnih ostataka i uredi grob u kojem su bili. Plan je da se ovom vojvodi sagradi spomen kompleks, a ovo je bio prvi korak.

"Želimo da na dostojan način obeležimo grob Begovića i da on bude dostupan javnosti. Kompleks će sadržati i njegovu bistu, a većim delom uređenje finanfiraju privrednici. Deo novca, odnosno 500.000 dinara dalo je i nadležno ministarstvo", rekao je predsednik Udruženja "Dimitrije Begović" Darko Orbović iz Kuršumlije i dodaje da će vajar Dragan Radenović da uradi bistu.

On je dodao da veliku zahvalnost duguju Srpskoj pravoslavnoj crkvi koja ih je podržala u ovom projektu.

DNK analiza je potvrdila da je reč o Begoviću, a vraćanju posmrtnih ostataka ovog vojvode, koji su nakon eshumacije bili u manastiru u prokupačkom selu Konđelj, prisustvovao je i praunuk Dimitrija Begovića akademik prof. Dragan Simeunović.

"Drago mi je da napreduje podizanje spoomenika jedinom komitskom komandantu Jablaničkog odreda. Do sada nije imao adekvatno obeležje, ako se izuzme skroman spomenik koji mu je na mesto pogibije podigao njegov sinovac Božidar Begović. Ogroman doprinos u sprovođenju ovog projekta dali su eksperti za eshumaciju tima Veljka Odalovića", kazao je akademik prof. Simeunović.

Begovićevi posmrtni ostaci su dobro očuvani, iako je prošlo više od veka od njegove smrti.

Dimitrije Begović je poginuo 13. januara 1918. godine i bio je poručnik srpske vojske i komandant Jablaničkog komitskog odreda koji je učestvovao u Topličkom ustanku 1917. godine. Po razbijanju većine ustaničke vojske, bugarska komanda je 23. marta uputila tajno pismo Begoviću i tražila mu da preda svoj odred, garantujući mu život, kao i živote članova njegove porodice. Posle celovečernjeg razmišljanja, Begović je poslao odgovor:

"Ubili ste na hiljade članova porodica komita, ubićete i moju, jer se ja nikada neću predati. Srpski oficir se ne predaje".

U znak odmazde, bugarski vojnici su Begovićevoj ženi u sedmom mesecu trudnoće rasporili stomak i iz njega izvadili nerođeno muško dete koje su nabili na bajonet, a zatim su nju i njihovo četvoro dece žive zapalili. Kasnije su sahranjeni u selu Gajtan. On je do januara 1918. godine sa svojom vojskom bio na Radan planini, kada ih je izdao jedan bivši komita. Usledila je bugarska potraga, ali su komite pružile žestok otpor. Kada je ostao bez municije, kako Bugarima ne bi živ pao u ruke, Begović je aktivirao bombu i sa sobom u smrt poveo dva bugarska oficira. On je posao simbl žrtvovanja porodice i sebe zarad svoje zemlje i naroda.

