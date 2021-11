SREMSKA MITROVICA: Visoka škola “Sirmijum” UVODI NOVE SMEROVE - na putu da postane Akademija strukovnih studija

Visoka strukovna škola za obrazovanje vaspitača i poslovnih informatičara “Sirmijum” u Sremskoj Mitrovici ima tradiciju dugu šest decenija. Tokom svog postojanja ova obrazovna ustanova se više puta transformisala i prilagođavala obrazovnim reformama. Sada je na putu da prema najnovijoj reformi postane Akademija strukovnih studija sa izvesnim stepenom univerzitetske autonomije. Zbog toga se uvode novi studijski programi, pa pored vaspitača i poslovnih informatičara od ove akademske godine, mogu da se upišu i strukovne medicinske sestre.

foto: Sremska Mitrovica živi

“Kao jedina obrazovna ustanova sa sedištem u Gradu Sremska Mitrovica i Sremskom okrugu, negujemo tradiciju dugu šezdeset godina, prepoznatljivi smo i prilagođavamo reformama.Naša Škola na osnovnim i master studijama ima ukupno sedam studijskih programa i dva naučno-obrazovna polja, a od ove školske godine upisujemo studente na smeru strukovna medicinska sestra, što će biti vrlo popularno budući da Opšta bolnica Sremska Mitrovica ima nadležnost za oko 300 hiljada pacijenata iz Sremskog upravnog okruga”, kaže profesor stukovnih studija dr Dejan Savičević, v.d. direktora škole.

foto: Sremska Mitrovica živi

Među Mitrovčanima je ova ustanova poznata kao “Pedagoška akademija” jer je dugi niz godina svog postojanja obrazovala učitelje i nastavnike razredne nastave. Novi smer je akreditovan prvenstveno dobro nastavnom planu koji su napisali plan i program, uz veliku podršku lokalne samouprave, kao i Ministarstva prosvete i nadležnog Pokrajinskog sekretarijata. Za sledeći korak su spremni, a to je Akademija strukovnih studija. Kažu da samo čekaju nadležno akreditaciono telo.

“Mi smo već danas spremni da izvršimo tu transformaciju u Akademiju strukovnih studija i ne samo to. Osluškujemo potrebe privrede i uvodićemo nove studijske programe pogotovo one koji će školovati visoko obrazovane ljude za rad u industrijskog pogonu, pogonske ili strukovne inženjere, a mislim da ćemo prednost dati mašinstvu i prehrambenoj industriji. To je sve na nivou planova. Kada uvedemo nove smerove, potrudićemo se da obezbedimo i studenstki smeštaj, o čemu razgovaramo sa Domom učenika srednjih škola”, izjavio je Dejan Savičević za Sremska Mitrovica živi.

Sremska Mitrovica živi