SUBOTICA: Mala porodična firma sa VELIKIM AMBICIJAMA I IZVOZOM - “Su Fruit” Donji Tavankut

Donji Tavankut, malo naselje u Subotici koje se nalazi, kako bi žitelji rekli “Gde sunce grli Bačku”. Turisti koje put nanese u ove predele, mogu uživati u brojnim specijalitetima ovoga kraja i salaškom ambijentu, a ono čime se mogu ponositi je činjenica da se u Tavankutu 80% stanovništva bavi voćarstvom. “Su Fruit” kompanija iz Donjeg Tavankuta postoji sa ciljem da proizvođačima voća i povrća omogući skladištenje i čuvanje njihovih proizvoda tokom zime, kao i do perioda same prodaje. U razgovoru sa suvlasnicima ove kompanije, Brankom Vizinom i Goranom Stantićem, otkrili smo način proizvodnje i selekcije voća i povrća u cilju kvaliteta.

“Ovo je jedna mala porodična firma koju smo osnovali pre šest godina, a bavimo se trgovinom i izvozom voća i povrća na veliko. Postoji čitav proces koji nas povezuje direktno sa proizvođačima koji nam donose svoje proizvode sezonski, nakon čega ih mi selektujemo po kvalitetu i izvozimo”, istakao je Branko Vizin, suvlasnik kompanije “Su Fruit” Donji Tavankut.

Akcenat uvek stavljaju na kvalitet jer je jako važno kupcima omogućiti samo najbolje i najkvalitetnije, pa na taj način vrše selekciju po klasama koje opet, u zavisnosti od kvaliteta, imaju i poseban način pakovanja.

“Način na koji mi vršimo selekciju proizvoda se sastoji iz više faza. Sam proces odabira najboljih plodova vrši se od trenutka kada nam proizvođači donose svoje plodove. Odbacujemo 1% plodova, dok većina ide na dalju selekciju. Odvajamo ih u više klasa po kalibrima i kvalitetu. Prva klasa se uglavnom pakuje u kartonsku ili plastičnu ambalažu, druga i treća klasa se pakuju u drvenu, odnosno plastičnu”, objasnio je Goran Stantić, suvlasnik kompanije “Su Fruit” Donji Tavankut.

Pored voća, “Su Fruit” Donji Tavankut izvozi i povrće, ali na kraju se sve svodi na jednu stvar, a to je da su oni jedan servis koji je uvek tu na raspolaganju za sve njihove proizvođače, da im pomogne i da ih spoji do njihovog krajnjeg kupca.

“Iako se prvenstveno baziramo na izvoz voća, u zadnjih par godina pokušavamo da povećamo i ojačamo izvoz povrća. Krompir nam je za sada vodeći artikal, a naše voće i povrće izvozimo uglavnom u zemlje koje se nalaze u regionu Evrope, odnosno Bosna, Mađarska, Rumunija, Slovačka, Češka. To nam zauzima nekih 30% izvoza, dok nam 70% predstavlja tržište Rusije, gde je vodeći artikal i dalje jabuka. Tavankut nema dovoljno hladnjača i skladištenih prostora da sami proizvođači mogu da skladište svoju jabuku i na neki način mi smo tu za sve njih da im omogućimo najbolji način skladištenja i čuvanja do perioda same prodaje”, dodao je Goran Stantić za Subotica živi.

Subotica živi