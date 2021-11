MAJKE I DECA U GRADSKOJ KUĆI U LOZNICI: Obeležen Svetski dan prevremeno rođene dece

LOZNICA – Tri majke i njihova deca danas su bili gosti gradske uprave u kojoj je za njih povodom 17. novembra, Svetskog dana prevremeno rođene dece prijem priredio gradonačelnik Vidoje Petrović.

Majke su pričale o poteškoćama sa kojima su se srele zbog prevremenog porođaja, a pohvalno su govorile o merama populacione politike koje Grad Loznica godinama primenjuje radi povećanja nataliteta kao i o lozničkim medicinskim radnicima. Jedna od njih je predložila i da prevremeno rođena deca budu na listi prioriteta prilikom upisa u obdanište radi njihove bolje socijalizacije.

foto: T. Ilić

Prevremeno rođene bebe prema rečima gradonačelnika zahtevaju ne samo dodatno angažovanje i upornost roditelja već i podršku porodice i šire društvene zajednice.

- Vi ste istinski heroji i svi mi imamo dužnost da se premna vama odnosimo sa izuzetnim poštovanjem, da vam uvek pomognemo kako biste što je moguće bezbolnije prošli kroz taj period. Veoma je važno da mladi roditelji i njihova deca nikada ne osete da su prepušteni sebi. Grad Loznica nastojaće i ubuduće da kroz budžet i aktivnosti u oblasti populacione politike za roditelje i njihovu decu stvara što bolje uslove za život i njihovo bezbrižnije odrastanje – kazao je Petrović.

Ceo novembar posvećen je prevremeno rođenoj deci rekla je Tanja Glišić Matić, načelnica Odeljenja za društvene delatnosti, i istakla da u lozničkom domu zdravlja i Opštoj bolnici trudnice imaju dobru negu, a ako dođe do prevremenog porođaja bebe imaju potrebnu negu i adekvatnu opremu koja će pomoći da prežive kritične dane. Srbija je, kako je istakla, jedna od zemalja koja dosta pažnje posvećuje adekvatnom vođenju trudnoće što sprečava prevremeni porođaj. Kako je kazao ginekolog akušer specijalista dr Milan Đorđić, šef lozničkog porodilišta, u Loznici se godišnje obavi od 950 do 1.000 porođaja i taj prosek biće i ove godine. U Srbiji je, prema njegovim rečima, procenat prevremeno rođene dece oko deset odsto što je i evropski standard, a u Loznici je 6 do 7 odsto.

foto: T. Ilić

- U Loznici je neonatologija dobro razvijena, imamo tri stacionarna i dva transportna inkubatora, dobro organizovanu službu koja pravovremeno reaguje. Sa povećanjem trajanja trudnoće manji je broj komplikacija, a najbitnije su pravovremene kontrole kod ginekologa čime se smanjuje broj pre vremena rođene dece – rekao je on.

Večeras će, inače, ljubičastom bojom, koja je simbol prevremeno rođenih beba, u gradu biti osvetljeni Vukov dom kulture i most na Štiri.

(Kurir.rs/T.Ilić)