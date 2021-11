Mirović: Gradićemo fabrike vode u Beočinu, Temerinu i Odžacima

„Sledeće godine započinjemo izgradnju novih postrojenja za proizvodnju vode u Beočinu, Temerinu i Odžacima. Angažovali smo stručnjake sa Univerziteta u Novom Sadu koji će biti konsultanti na ovim projektima. Očekujem da ćemo za oko godinu i po dana imati mnogo kvalitetniju vodu u ovim opštinama“, izjavio je predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović nakon današnjeg obilaska Fabrike vode u Beočinu.

On je ovom prilikom rekao i to da će Kompanija „Lafarž“ početkom sledeće godine pustiti u rad najsavremeniji filter koji će doprineti zaštiti životne sredine.

Predsednik Mirović obišao je danas i drugu fazu radova na rehabilitaciji lokalne saobraćajnice Beočin–Bešenovo, u dužini od 7,5 kilometara, koja predstavlja najkraći put do Sremske Mitrovice.

foto: vojvodina.gov.rs

„Očekujem da ćemo do proleća, iako je ugovorom predviđeno da radovi budu gotovi do juna, imati završenu ovu saobraćajnicu. Proteklih godina završili smo veliki posao na Fruškoj gori, rekonstruisaćemo Grebenski put od Čortanovaca do Crvenog čota i uz sve ove puteve na kojima radimo imaćemo kvalitetnu saobraćajnu infrastrukturu. To znači mnogo više turista, izletnika i biciklista u prirodi, što je važna stvar za Vojvodinu“, izjavio je Mirović.

Od 2016. do danas Pokrajinska vlada, samo preko Uprave za kapitalna ulaganja Vojvodine, za realizaciju projekata u opštini Beočin izdvojila je više od 666 miliona dinara.

„Sumirali smo danas našu ovogodišnju saradnju, kojom sam veoma zadovoljna. Uradili smo veliki posao, kada je reč o rekonstrukciji saobraćajnice od izuzetnog značaja za opštinu Beočin. Plan je da radimo zajedno i na rešavanju najvažnijeg pitanja za naše građane, a to je problem vodosnabdevanja“, izjavila je Mirjana Malešević Milkić, predsednica Opštine Beočin.

Događaju su prisustvovali i potpredsednik Pokrajinske vlade Branko Ćurčić i direktor Uprave za kapitalna ulaganja Vojvodine Nedeljko Kovačević.