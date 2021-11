Počela realizacija projekta Čista Srbija u Kragujevcu

Uprisustvu Čen Bo ambasadorke Narodne Republike Kine, Tomislava Momirovića ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i gradonačelnika Nikole Dašića u Kragujevcu su, u okviru projekta Čista Srbija, počeli radovi na postavljanju nove kanalizacione mreže. U okviru prve faze projekta, biće izgrađeno 40 od predviđenih 360 kilometara kanalizacione infrastrukture i atmosferske kanalizacije, čime će biti rešen jedan od gorućih komunalnih problema.

foto: Grad Kragujevac

Zahvaljujući tom projektu kompletan grad i prigrad biće pokriven najmodernijom kanalizacionom mrežom, rekao je gradonačelnik Dašić i dodao da je već isprojektovano 42 kilometra. Četri kuće, među kojima i naš JKP Vodovod i kanalizacija, rade projektovanje i očekujemo do kraja aprila, da svih 360 km budu zaokruženi projektima. Vrednost ovog projekta je 190 miliona evra. Međutim, u svemu tome istakao je Dašić, nisu najznačajnije brojke nego činjenica da mi ostavljamo budućnost našoj deci -lepšu i čistiju Srbiju. Mislim da ovaj projekat čini dodatni iskorak, poručio je Dašić.

foto: Grad Kragujevac

Govoreći o kompletnom projektu Čista Srbija koji će biti realizovan u Kragujevcu, ministar Momirović je rekao da on pored izgradnje 360 km najsavermenije kanalizacione infrastrukture, podrazumeva dva postorojenja za prečišćavanje otpadnih voda, sanaciju postojeće deponije i izgradnju novogregionalnog centra za upravljanje otpadom.. Želimo da građani Kragujevca imaju komunalnu infrastrukturu i ekološke uslove kao zemlje razvijene Evrope. Mi moramo našoj deci da ostavimo čistu Srbiju i na tome radimo. Zato pokrećemo ovaj ogromni investicioni talas u komunalnu infrastukturu odnosno u ekološke projekte. U narednih pet godina investiraćemo četiri milijarde evra kako bi 80 posto lokalnih samouprava u Srbiji imalo izgrađena postrojenja za prečišćavanje optadnih voda i kanalizacionu infrastrukturu. On je nagalasio da je to suštinski važno za našu zemlju i da od toga nećemo odustati.

foto: Grad Kragujevac

Momirović se zahvalio ambasadorki NR Kine Čen Bo na svemu što su do sada zajedno postigli. Fokus naše pažnje usmeren je na auto puteve, brze saobraćajanice i pruge, ali ono što danas ovde počinjemo u staroj prestonici Srbije, investicioni talas koji smo zajedno pokrenuli u oblasti ekologije, jeste ono što je ključno za ovu zemlju.

Zahvaljujući se na poverenju koje je ukazano kineskim kompanijama, ekselencija Čen Bo je ocenila da svaki put kad poseti Kragujevac primećuje napredak u razvoju. Današnji projekat ima veliki značaj za zaštitu životne sredine, a pre svega za poboljšanje kvaliteta života. To je važan deo velikog projekta Čista Srbija i srećna sam što će kineska kompanija dati svoj doprinos. Čen Bo je izrazila uverenje da će kineska kompanija CRBC kao i uvek do sada ispuniti svoje obaveze na vreme, uspešno i kvalitetno.

Grad Kragujevac