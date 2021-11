NAJVEĆE VALJEVSKO SELO DOČEKALO ASFALT! Meštanin Živomir: Vratio nam se život! Imamo put, imamo sve, a dosad nismo imali ništa

VALJEVO - U najvećem selu u valjevskom kraju, ali i jednom od najvećih sela u Srbiji, Miličinici, u toku je asfaltiranje deonice puta Ubić-škola, u dužini 1.700 metara. Investitor radova je JP „Putevi Srbije“, a izvođač Preduzeće za puteve „Valjevo“. Vrednost radova je 16 miliona dinara.

- Vratio nam se život! Imamo put, imamo sve, a do sada nismo imali ništa -reči su Živomira Jovanovića iz sela Miličinica, povodom asfaltiranja puta u ovom selu.

Ova deonica povezuje regionalni put sa školom i bila je prvi prioritet Mesne zajednice.

foto: Kurir.rs/S.S.

- Ne mogu da opišem sreću ovih meštana. Pored ovog asfaltiranja, u toku je rekonstrukcija puta od Miličinice prema Valjevskoj Kamenici, gde se popravlja regionalni put. U toku je izgradnja tornja za MTS mrežu, jer Miličinica nije pokrivena signalom mobilne telefonije. Rok za završetak ovih radova je februar 2022. godine. Na Skupštini MZ smo izglasali prioritetne putne pravce, a to su oni koji vode do škole i crkve. Ostao nam je još putni pravac od centra sela do crkve i nadamo se da će i taj put biti asfaltiran iduće godine-rekao je predsednik Mesne zajednice Miličinica Dušan Damnjanović.

U Gradskoj upravi kažu da se radi po prioritetima koji su dostavile mesne zajednice, navodeći da ima dosta zaselaka i da meštani očekuju da se sve uradi odmah, što nije moguće.

