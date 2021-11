GUŽVA NA ČAČANSKOM GROBLJU: Broj sahrana dupliran u odnosu na prošlu godinu, sve više onih koji se sahranjuju u limenim sanducima

Korona virus odnosi žrtve širom sveta, a ni grad Čačak nije izuzetak. U odnosu na prošlu godinu broj umrlih je znatno veći, a samim tim i broj sahrana.

Od sredine jula do danas u Moavičkom okrugu preminulo je 209 kovid pacijenata, od kojih je njih 152 iz Čačka. U oktobru prošle godine obavljeno je 45, a u oktobru ove godine čak 86 sahrana.

foto: RINA

"Povećan je broj sahrana na dnevnom nivou, što je nekada bio prosek jedna do dve sahrane u toku dana, danas je to uvećano na 4 do 5 sahrana. Ne dolazi često do pojave da se na sahranu čeka, jedino kada može doći do toga jeste u danima kada je povećana smrtnost, ono što ne stignemo tog dana ali i subotom da sahranimo, moraju da čekaju ponedeljak, eventualno u utorak, jer nedeljom se sahrane ne obavljaju na čačanskom groblju", izjavila je za RINU Dragica Juković, tehnički direktor JKP "Gradsko zelenilo" Čačak.

Ona ističe da za pokojnike koji su preminuli od posledica korona virusa postoji posebna procedura sahranjivanja koju preporučuje Vlada Republike Srbije, a svi članovi porodice kada dođu na groblje dužni su da donesu listu umrlih na kojoj stoji da li je pokojnik preminuo od kovid-a.

foto: RINA

"Od nas dobijaju jedan formular gde budu upoznati sa svim važećim merama koje su na nivou republike, ali naravno i mi dajemo neke sugestije kako će se obaviti ta sahrana. Korisnici u tom slučaju ne koriste kapelu, sobzirom da je ona natkrivenog tipa, i jako je teško držati distancu. Pokojnik se doveze kod grobnog mesta gde se opelo i održi, a lakše je i održati distancu. Nakon samog čina sahranjivanja sav korišćenj alat se dezinfikuje, prostor ,od kolica lopata i drugog pribora", kaže Jukovićeva.

Promena koju je donela pandemija jeste da se pokojnici umrli od infekcije korona virusa sada sahranjuju u limenim sanducima.

" Tu meru pripisuju zdravstvene ustanove, čega si mi pridržavamo. Kad dobijamo podatak ko je preminuo od korone odmah obaveštavamo porodicu da je dužna da nabavi limeni sanduk, tako da mi dobijamo spremljenog korisnika za sahranu", naglasila je Dragica Juković.

Imajući u vidu porast broja umrlih gradsko groblje u Čačku postalo je tesno za sve potencijalne korisnike jer će se na dostupnom zemljištu pokojnici moći sahranjivati, kako su istakli nadležni, još vrlo kratko jer je dostupna ostala samo parcela od 40 ari. Grad je skupštinskom odlukom obavezao JKP "Gradsko zelenilo" da proširi groblje za još 3,5 hektara na zemljištu koje se nalazi u svojini grada Čačka.

(Kurir.rs/RINA)