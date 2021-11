ČOVEK ČIGRA NA NEBU SE IGRA: Mića iz Drenovca čini neverovatne vratolomije, a živi u kući bez vode i struje (FOTO)

Miroslav Mića Jevtić iz Drenovca, na šest kilometra od Ćićevca, više decenija u svom selu i čitavom Pomoravlju oduševljava narod akrobacijama kojima se dive i profesionalci.

Mića Jevtić rođen je 28. oktobra 1956. u Drenovcu. Po zanimanju je bravar i varilac. Od malena je bio nemiran. Izlazio je iz dečje kolevke, penjao se i bio nestašan u svakom pogledu, pričala je njegova majka.

foto: Kurir/Ž.M.

"Od malena sam voleo da se penjem po drveću. U školi sam najbolji bio iz fizičkog. Za osam sekundi sam se penjao devet metara na konopcu i to radeći samo rukama bez pomoći nogu. U JNA sam bio u Kičevu i bio najbolji vojnik. U mladosti sam imao ponudu da odem u svet i da unovčim svoja znanja i veštine, ali mi majka nije dozvolila i ja sam je poslušao", kaže Jevtić.

foto: Kurir/Ž.M.

Mića je radio "sveću" - gimnastičku disciplinu koju rade profesionalci, kao i druge vežbe na visini od deset metara. Taj proces osvajanja visine tekao je postepeno.

"Krenuo sam od zemlje, pa sve naviše postepeno, a to radim i sada. Na seosku bogomolju Spasovdan vežbao sam i na ringišpilu koji je tada bio u selu. Zadivio sam profesionalce, a neki su se čak i uplašili i nisu smeli da gledaju moje vratolomije. Potpisao sam se da sam odgovoran za sebe, pa me tek tad gazda primio. Radio sam brojne akrobatske vežbe gde su noge gore, a glava dole. Na brojnim akcijama sam se penjao po drveću, kao i na banderama za struju. Dobio sam brojne opklade, jer sam se za samo 14 sekundi ispenjao na banderu do sijalica i vratio nazad. Poznati su moji podvizi na vežbama koje sam izvodio naopačke - naglavačke. Penjem se bez penjalica na deblje bandere, a često nastupa i po vašarima i drugim manifestacijama. I sada u svojoj 65. godini radim sve ove vežbe i oduševljavam svoje meštane i brojnu publiku", dodaje on.

foto: Kurir/Ž.M.

Mića kaže da je veliki pobornik zdrave hrane – svakodnevno jede koprivu u svežem stanju, pravi i pije čajeve od brojnih lekovitih biljaka, a voće i povrće koristi isključivo neprskano, čisto ekološko.

foto: Kurir/Ž.M.

Živi sam u svojoj kući u selu bez stalnih primanja. Živi od nadnica i radi razne sezonske poslove. Struju nema deset godina, EPS ga je isključio sa mreže zbog neplaćenih računa, koji su sada zbog kamata dostigli visok nivo. U kući nema ni vodu, već samo česmu u dvorištu.

foto: Kurir/Ž.M.

Eto, i to je moguće u Srbiji u 21. veku.

Kurir.rs/Ž. M.