OVO JE MARKO, LJUDINA! NEOBIČNI NASTAVNIK FIZIČKOG IZ NIŠA: Kaligrafskim radovima prikuplja novac za lečenje bolesne dece (FOTO)

NIŠ - Profesor fizičkog vaspitanja iz Niša, Marko Živković (34), jedan je od malobrojnih stanovnika tog grada koji se bavi kaligrafijom.

Posao kombinuje sa umetnošću lepog pisanja uz pomoć pera, a polovinu para koju tako zaradi uplaćuje za lečenje bolesne dece. Lepim pisanjem Živković je počeo da se bavi prošle godine, tokom privremnog rada u Kuvajtu.

U početku je to za njega bio hobi, a potom je prerastao u dodatni posao. Prema njegovim rečima, to je bilo u vreme lokdauna zbog korona virusa kada se vremena provodilo u stanu.

foto: Beta/Saša Đorđević

"Nastojao sam da to vreme kvalitetno iskoristim i počeo sam da istražujem kaligrafiju iz čiste radoznalosti. Kada sam video neke stare spise, shvatio sam da su to prava umetnička dela", objasnio je Živković.

Naveo je i da ga je umetnost lepog pisanja vrlo brzo privukla, te da je počeo uči i da savladava osnovne veštine. Rekao je da voleo i ranije da crta, a da je pre Fakulteta sporta završio i ; Umetničku školu.

"Imao sam umetničku osnovu da bi mogao kaligrafijom da se bavim na odgovarajućem nivou. Shvatio sam sam da imam sklonosti za to i da me umetnost opušta", izjavio je Živković.

foto: Beta/Saša Đorđević

Kaligrafija je, objasnio je, filigranski posao koji traži da čovek da bude strpljiv, pažljiv i fokusiran. "Dovoljno je da pogrešite negde milimetar i to ne možete da sakrijete, a pre toga ste uložili silne sate da uradite to", rekao je on.

Ukazao je da najviše ohrabruje reakcija ljudi, kada vidi ono što je uradio.

"Svaka crtica, svako slovo, svaka reč, sve se računa i sve se broji, ali najviše ohrabruje reakcija ljudi kad dobiju ono što su naručili", istakao je Živković.

Prema njegovim rečima, ljudi najčešće traže da im uradi imenoslove, odnosno značenje pojedinih imena, molitve, tropare odredjenom svecu, blagoslav doma vladike Nikolaja, poruke Njegoša i patrijarha Pavla.

foto: Beta/Saša Đorđević

Sve svoje radove Živković potpisujem pseudonimom "Dijak Jov" uz objašnjenje da je dijak stari naziv za pisara, a Jov je starozavetna ličnost poznata po svojoj veri i pobožnosti. "Smatram da mi je bog dao malo dara i da bi trebao deo tog dara da iskoristim da pomognem drugima. Zato polovinu novca koji zaradim od porudžina uplaćujem za lečenje bolesne dece", objasnio je Živković.

Trenutno novac prikuplja za lečenje malog Nemanje Ljutića kome je potrebna transplantacija matičnih ćelija u bolnici u Turskoj. Živković je kazao da novac mora biti prikupljen do 19. decembra kako bi dečak otputovao na operaciju.

Kurir.rs/Beta