Sremska Mitrovica: TRADICIJA IZBORA MALOG GRADONAČELNIKA - na praktičnom primeru stavljamo u fokus POTREBE DETETA

Grad Sremska Mitrovica je pre nekoliko godina osmislio poseban način obeležavanja 20. novembra, Svetskog dana deteta. Svake godine uoči ovog praznika, Gradska uprava za obrazovanje raspisuje literarni konkurs za učenike drugog razreda svih mitrovačkih osnovnih škola na temu “Da sam gradonačelnik ili gradonačelnica”. Marko, Ognjen, Bojana, Vukašin, Iskra i Igor su do sada nosili titulu malog gradonačelnika ili male gradonačelnice Sremske Mitrovice, a od ove godine pa do narednog Svetskog dana deteta to će bti Marija Majstorović, učenica Osnovne škole “Boško Palkovljević Pinki”.

“Veoma nam je važno što smo uspostavili tradiciju izbora male gradonačelnice ili malog gradonačelnika u našem gradu. To je lepa stvar i mi se trudimo da na taj način stavimo u fokus potrebe deteta i ukažemo na prava dece. Naša akcija izaziva veliko interesovanje, jer je poseban način obeležavanje ovog praznika. Deca koja postanu mali gradonačelnik ili mala gradonačelnika zaista obavljaju svoju dužnost i učestvuju u svim događajima ili svečanostima koje su namenjene deci. Marija je imala prelep rad na zadatu temu, a posebno je oduševila kako je ukrašen. Pošto mi je poklonila rad, on će od sada krasiti moj radni prostor”, kaže “velika” gradonačelnica Sremske Mitrovice, Svetlana Milovanović za Sremska Mitrovica živi.

Marija je odlična učenica, voli da čita knjige, voli likovno, a i lepo piše. Voli da se druži i zato ne može da izdvoji najboljeg druga ili najbolju drugaricu. Voli konje, htela bi da ima mačku. Često ide kod bake i dede jer i tamo ima puno drugara iz komšiluka. Izrazila je želju da joj prva gradonačelnička dužnost bude obilazak Muzeja Srema i Ergelu “Proleće”, te se upoznala sa istorijom svog grada, saznala nešto novo o konjima i provozala se fijakerom. Funkciju je Mariji predao dosadašnji mali gradonačelnik Igor Vujić i poželeo joj mnogo sreće u radu.

U svom pobedničkom sastavu, Marija je napisala: “Parkovi šareni, ružama okićeni, ljudi misle da su to gobleni. Drvo gore, drvo dole, ispod svakog lale zbore. Reka Sava, čista i pava sa suncobranom oko svakog splava. Pošto gradonačelnica nisam, stihove ću da pišem i tužno ću da uzdišem”, a budući da je ipak napisala najlepše redove o svom gradu, Marija neće morati tužno da uzdiše i narednih godinu dana će biti mala gradonačelnica, a možda jednog dana, ko zna.

