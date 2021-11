VUČEVIĆ: Klupko je krenulo da se odmotava, maske su pale! Najvažnije je da vidimo sudski epilog!

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević je povodom medijskih natpisa da su ga saradnici bivše sekretarske MUP Dijane Hrkalović pratili I prisluškivali odgovara da ne zna da postoji njegov slučaj, ali je istakao da očigledno postoje dokazi da je deo ljudi iz MUP zlopotrebilo svoj položaj.

Primarna meta bio predsednik države, organizovano pratili sina I brata

Vučević je, gostujući u jutranjem programu televiziji Pink, naglasio da u kontekstu prisluškivanja predsednika Republike I da su I oni koji su njegovi prijatelji I saradnici isto bili u toj mreži ne može da tvrdi jer bi to bilo neozbiljno I neodgovorno.

- Ali ima indicija da je jedan spektar ljudi koji je imao komunikaciju s predsednikom I rekao bih da nismo bili primarna meta. Primarna meta bio je Aleksandar Vučić da bi se dobila ta slika kretanja, poruka, komunikacije, verovatno nekog njegovog profilisanja I to ne samo profesionalno nego I privatno I stranački. Moja komunikacija je pre svega bila usmerena u tom pravcu. Organizovano su pratili sina Danila I brata Andreja sa kojim imam još intenticniju komunikacijju nego sa predsedsednikom za to što smo drugari pa se I češće čujemo– objašnjava Vučević I dodaje:

Progovaraju ljudi koji su bili uključeni

- Najvažnije da na sva ova pitanja dobijemo sudski epilog. Klupko je krenulo da se odmotava. Maske su pale , rukavice su skinute…Počeli su da pričaju ljudi koji us bili direktno uključeni, koji su bili deo tog sistema ili su bili neposredni učesnici, očevici ili su imali saznanja. To je ono što je važno da saznamo šta se desilo I da vidimo sudski epilog – naglasio je Vučević.

Sve mora da se istera na čistac

Na konkretno pitanje o umešanosti bivšeg načelnika MUP za Novi Sad Šušnjića, odgovara da ne može da kaže na koji način je on bio uključen ili ne. Međutim ističe da ga je sa Šušnjićem upoznala Dijana Hrkalović, a njihov ni prethodni ni naknadni ne znam.

- Hrkalovića je npvpg načelnika PU Novi Sad dovela u Gradsku kuću da me upozna I iz tog razgovora koji je bio pristojan stekao sam utisak da su oni bili bliski saradnici I da je to bilo njeno kadrovsko rešenje. Pretpotavljam da je I tadašnji minister Stefanovć isto saglasio sa time. U tom trenutku nema nikkave konfrontacij. Nakon tog predstavljanja mi se godovo više nismo ni viđali, oni su prorediuli komunikaciju I sa mnom I sa Gradskom kućom. Imao sam neke da nadziru gradsku kući - naglasio je Vučević I na dodatno pitanje da li je imao osećaj da ga prate odgovora odrično.

- Ne, nisam se ni obazirao. Nisam imao neposredna saznanjia, kojih nemam ni danas, ima nekih oosebnih inducija I najvažnije da državni organi rade svoj posao I da se sve istera na čistac.

Nesvakidanja procedura bezbednosnih struktura

Potpredsnik SNS ističe da se mora istražiti kako je moguće da se snimi preko 1800 razgovora sa predsednikom Republike , ali I kako je moguće da sve te informacije dobije Birn, Krik, Cins… I da ih ne kvalifikujem baš bili na licu mesta gde su se zatekli njihovi fotoreporteri gde baš sedi Danilo Vučić.

- To je takva glupost . Očigledno da je to bilo službeno organizovano praćenje od jednog dela službe koja je inače zadužena za bezbednost. Sada vidimo da ni prebijanje Andreja Vućića I Peđe Malog nije bilo slučajno. Vrlo biram reči, nesvakidašnjih procedura bezbednosnih struktura. NI žene ni deca nisu bila pošteđenja.

Ključno destabilizacija Srbije

Vučević ističe da je ključna stvar zašto su sve ove stvari rađenje da bi se destabilizovao Aleksandar Vučić I Srbija.

- Oni su hteli Vučića kao primarnu metu da diskredituju, da unervoze, atmosferu u porodici da je to neizdrživo da nemaju pregovaračla oko KIM. nego nekog ko je uplašen za svoju porodicu, ko je pod pritiscima poridice. Kome porodica kaže: Šta to radiš? Ne možemo više da izdržimo? Tvoja deca, brat plaćaju ogromnu cenu. I svi smo mi žrtve tvoje politike. I zato je to rađeno I veovatno da se dođe do ne znam kakvih podataka, a da su do nečeg došli to bi svavako ugledalo svetlost dana- naglasio je Vučević.

On je ukazao da posstoji mogućnost da je I strani factor imao interes da se time bavi, ali ovio domaći nesrećnici verovatno su mislili da im je malo moći koje su imali da su očekivali da dobiti još veće moći.

Voditeljka Jeremić je ovrćući se na svedočenje inspektora Ljubičića I da mu je Hrkaloviča naredila da uništi sve dokahze I sobe gde su se nalazili cedeovi I materijal ali da je on to odbio,

- Očigledno da je rađeno nešto što nije trebalo, ali na ta pitanja odgovore mora da da sud I nadležni državni organi. Verujem da ćemo doći do istine I ko je prisluškivao I na neki način pripremao vid državnog udara. Sve se to radillo da bi se zaustavilo jačanje I ekonomski I vojni razvoj Srbije, naša odbrana o Kosova. , podršaka Srpskoj… - zaključio je Vučević.

