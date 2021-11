NOVE MERE NA KOSOVU I METOHIJI: Za ulazak u južnu srpsku pokrajinu od 3. januara po dve doze vakcine! OSTAJE POLICIJSKI ČAS!

Na pojedinim prelazima i prištinskom aerodromu postoji mogućnost vakcinacije od strane mobilnih timova za sve one koji ulaze u pokrajinu

Privremena vlada na Kosovu i Metohiji donela je odluku o novim protivepidemijskim merama koje stupaju na snagu 6. decembra.

Sva lica koja ulaze na Kosovo i Metohiju od 3. januara 2022, pa nadalje, moraju da imaju dokaz o vakcinaciji sa dve doze.

Do tog datuma, za ulazak je uz dokaz o vakcinaciji sa dve doze, dozvoljena još i mogućnost ulaska sa negativnim PCR testom, ne starijim od 48 sati, ali uz potvrdu o jednoj dozi vakcine – ne starijoj od četiri nedelje, ili – potvrda o jednoj dozi vakcine zajedno sa dokazom da je osoba preležala kovid 19 (pozitivni PCR test ne raniji od 21 dana i ne stariji od 180 dana).

Takođe, na pojedinim prelazima i prištinskom aerodromu postoji mogućnost vakcinacije od strane mobilnih timova za sve one koji ulaze u južnu srpsku pokrajinu, kao i za lica sa privremenim ili stalnim boravištem. To su prelazi: Vrbnica, Merdare, Bela zemlja i Đeneral Janković.

Ostaje policijski sat od ponoći do 5 ujutru.

Maska i dalje ostaje obavezna, osim kada se vozite sami ili imate članove porodice u automobilu, dok trčite i vežbate ili dok jedete ili pijete.

Ograničenje saobraćaja i dalje traje od 00.00 do 5.00 časova ujutru, osim u određenim slučajevima, kao i ranije, kako je to vlada u Prištini objašnjavala prilikom ranijih mera.

Samo dva putnika mogu da putuju taksijem.

U javnom prevozu osoblje i putnici moraju da poseduju jednu od potvrda da nemaju koronavirus, odnosno da nisu oboleli od kovida 19.

Zabranjen je rad noćnih klubova i organizovanje festivala, koncerata, ekskurzija, hodočašća, venčanja, veridbi, porodičnih i društvenih žurki.

Restoranima se dozvoljava da rade sa 50 odsto popunjenošću kapaciteta u zatvorenom prostoru i do 70 odsto na otvorenom. Pružanje usluga dozvoljeno je od 5 do 23 sata, dok je muzika dozvoljena do 21.30.

Takođe, svi korisnici socijalnih i penzionih programa su izuzeti od redovnog podnošenja zahteva (odlazak na šest meseci).

Mere su uvedene, kako je i najavljeno prošle nedleje – zbog opasnosti od pojave, odnosno širenja novog soja – omikrona.

