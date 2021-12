PROSLAVILI 55 ROĐENDAN: Predškolska ustanova Bambi u Loznici jubilej proslavila sa najdražim gostima

LOZNICA – Loznička Predškolska ustanova (PU) ‘’Bambi’’ obeležila je danas svoj 55 rođendan. Zbog epidemijske situacije drugu godinu zaredom izostala je uobičajena svečana akademija i program koji bi priredili mališani sa svojim vaspitačicama, ali dan ustanove ipak su proslavili sa drugarima u vaspitnimgrupama u objektima PU ‘’Bambi’’.

foto: T.I.

Povodom rođendana objekat ‘’Bambi’’ u Loznici posetio je pomoćnik gradonačelnika Ljubinko Đokić koji je podsetio da ova predškolska ustanova pruža usluge za nešto manje od 1.700 dece od čega je 1.100 u celodnevnom programu, više od 400 u pripremno-predškolskom dok su ostala deca u igraonicama.

- To nije mali broj dece, ali je opet i ove godine više od 200 ostalo na listi čekanja. Grad čini sve da liste čekanja smanji. Tako je pre devet godina napravljen objekat ‘’Čarolija‘’ na Lagatoru koji ima kapacitet od 250 mesta, ali se pokazalo da je to opet nedovoljno. Pre četiri godine je Loznica partnerski sa Ministarstvom privrede nadogradila ovaj objekta ‘’Bambi‘’, čime je broj mesta povećan za oko 130 i sada on može da primi oko 400 dece. Nedavno je zahvaljujući podršci države počela gradnja novog objekta u Lozničkom Polju koji će imati 270 mesta i treba da bude završen do avgusta sledeće godine.

foto: T.I.

Nadamo se da njegovim otvaranjem neće više biti liste čekanja – kazao je on i dodao da će ako bude trebalo grad investirati u nove objekte, ‘’samo da ima dece’’.

Prema rečima Ivane Savić, direktorke PU ‘’Bambi’’, ustanova je 1966. godine počela da radi sa 12 zaposlenih i 60 upisane dece, a danas, pola veka, kasnije ima 195 zaposlenih, od kojih su 122 vaspitača i 12 medicinskih sestara, i nastoji, kao i uvek, da mališanima pruži najbolje uslove i obuhvati što veći broj dece.

(Kurir.rs/T.I.)