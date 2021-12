PONOVILI SE MIONIČANI: Novi trotoari na najprometnijim ulicama (FOTO)

MIONICA - Najfrekventnija ulica u Mionici, Dr Jove Aleksića, dobiće nove trotoare sa obe strane, čime će se značajno unaprediti bezbednost pešaka. Sredinom septembra započeti su radovi na rehabilitaciji trotoara u Mionici za koje je Vlada Republike opredelila 18,2 miliona dinara.

U Kolubarskoj ulici, Ulici kneza Grbovića, Dr Ljubomira Mihailovića i Rake Tešića radovi su završeni, a rehabilitacija trotoara se trenutno izvodi u ulici Dr Jove Aleksića, a potom će započeti i u ulici Vojvode Mišića.

-Naša varoš dobija novi, lepši izgled. Više ulica u centru bile su bez trotoara i to je uticalo na bezbednost pešaka i otežavalo saobraćaj. Sada smo to uspeli da rešimo. Znamo koliko se čekalo da jedna od najprometnijih ulica, Dr Jove Aleksića dobije uređene trotoare sa obe strane. Uskoro i to završavamo-rekao je Boban Janković, predsednik opštine Mionica i dodao da Mionica dobija moderan izgled i postaje privlačnije mesto za turiste.

-Mionica teži da postane turistički centar. Započeli smo i izgradnju Kuće Kolubarske bitke. Novi linijski park postaće kutak za odmor svih Mioničana i turista. Radimo na razvoju naše opštine- kazao je Janković.

Novi trotoari u dužini od četiri kilometra obezbediće građanima uređenije i bezbednije ulice.

U opštini Mionica u toku ove godine asfaltirano je oko 50 kilometara puteva, dok su neka sela i prvi put dobili asfalt. Da u opštini i dalje traje građevinska sezona potvrđuju radovi na rehabilitaciji trotoara, industrijskoj zoni u Radobiću, kao i radovi na adaptaciji i dogradnji Kulturnog centra, gde će biti izgrađena Kuća Kolubarske bitke.

Kurir.rs/S.S./FOTO: S.S.