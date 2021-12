Projekat Čista Srbija najvažnija investicija u budućnost Kragujevca

Uokviru nacionalnog programa Čista Srbija u Kragujevcu će biti realizovana tri značajna ekološka projekta – izgradnja kanalizacione mreže u dužini 360 kilometara, zatim tri postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i nova deponija. Vrednost projekta procenjuje se na preko 300 miliona evra, ali ono što je značajnije od finansijskog iznosa svakako je poboljšanje kvaliteta života Kragujevčana – rekao je Ivica Momčilović zamenik gradonačelnika, gostujući u emisiji Razgovor s povodom Radio televizije Kragujevac.

Početak radova na izgradnji i rekonstrukciji kanalizacone mreže ozvaničen je u naselju Beloševac gde su geodeti upravo završili snimanja odnosno obeležavanje trase vodovodne mreže, elektroinstalacija i Telekoma, a u toku je i dostavljanje građevinskog materijala. Izvođač radova kineska kompanija CRBC dostavila je elaborat o izmeni režima saobraćaja i odmah nakon rešenja o zatvaranju ulica građevinski radovi mogu da počnu.

Zastarela kanalizaciona mreža biće rekonstruisana, ali je prioritet i akcenat na izgradnji mreže tamo gde je nema. Ovim projektom ćemo pokriti svaku kuću, svako domaćinstvo u gradu i prigradu, čime konačno rešavamo i problem takozvanih divljih priključaka koja ne završavaju u kolektorima JKP Vodovod i kanalizacija nego u rečnim tokovima. To znači da ćemo na kvalitetan način u skladu sa civilizacijskim standardima da očistimo vodotokove i ostavimo ih našoj deci u mnogo boljem stanju nego što smo ih mi zatekli.

Pored toga, na inicijativu gradonačelnika Nikole Dašića, Gradsko veće će dati preporuku da JKP Vodovod i kanalizacija omogući sugrađanima da legalni priključak na novu kanalizacionu mrežu izmire na 30 jednakih mesečnih rata.

Država je, podsetio je Momčilović, opredelila 190 miliona evra za izgradnju i rekonstrukciju 360 km kanalizacione mreže i tri postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Kragujevcu, Batočini i Stragarima. Novo postrojenje u Kragujevcu biće izgrađeno takođe u Cvetojevcu, nadomak postojećeg čiji rok upotrebe praktično ističe, jer je predviđeno da traje 30 godina. Ekološki značaj postrojenja, koje će hemijski tretirati otpadne vode nemerljiv je za Kragujevac. Više nećemo imati zagađene vodotokove u gradu.

Treći projekat odnosi se na izgradnju nove regionalne deponije sa spalionicom i saniranje postojeće u Jovanovcu, a procenjena vrednost radova je 118 miliona evra. Lokacija Vitlište za novu deponiju je davno predviđena. Plan detaljne regulacije je usvojen na sednici Skupštine grada i trenutno smo u fazi preparcelacije na tom potezu.

Postupak eksproprijacije će trajati sigurno četiri meseca. Kada sve to bude završeno, imaćemo saobraćajnicu u dužini od 2,5km, od glavnog puta do tela deponije. Izgradnjom spalionice u ovom postrojenju povećaćemo kapacitete i smanjiti nivo otpada koji se tu generiše, ali to ostaje za drugu fazu, pojasnio je Momčilović.

Deponija u Jovanovcu, nakon zatvaranja i rekultivacije postaće „zelena oaza“ koja će biti deo buduće turističke ponude grada.