MARKO IZ GORNJE RŽANICE JOŠ NE VERUJE DA ĆE IMATI KUPATILO: Pobedio tumore, a za 18. rođendan dobiće i novu kuću! (FOTO, VIDEO)

ALEKSANDROVAC - Svakodnevna, teška i neizvesna borba sa siromaštvom i bolešću najmlađeg člana porodice Smiljković iz Gornje Ržanice kod Aleksandrovca, koja traje već 12 godina, zahvaljujući pomoći humnanih ljudi, danas se mnogo lakše podnosi.

Kada je RTS 2016. uoči Nove godine, u trošnoj kući na kraju zaseoka, posetio tada trinaestogodišnjeg Marka, koji boluje od potkožnih tumora glave i vrata, imao je dve želje.

"Voleo bih da posetim zoološki vrt, da vidim životinje, i da imam bolje uslove - kupatilo i svoju sobu", rekao je tada Marko.

Ovih dana zahvaljujući ponajviše njegovim zemljacima ispunjava se i druga Markova želja - počela je izgradnja porodične kuće za Smiljkoviće.

"Poklonili smo taj plac od tri ara. Odavde do gore on ima četiri kilometra, ovde na pola puta do Aleksandrovca i to je spas za njih", kaže Dragan Džamić iz Ržanice.

Inicijator akcije Boban Pribanović ističe da su za mesec dana skupili 4.177.000 dinara i 3.000 evra.

"Odazvali su se ljudi iz Aleksandrovca i cele Srbije, kao i dosta ljudi iz dijaspore. Sedmog decembra u Kragujevcu je zakazan pregled zahvaljujući našem proslavljenom rukometašu Draganu Škrbiću, koji dovodi specijalistu hirurgije iz Španije koji će pregledati Marka i nadamo se da će i rezultati pokazati da će operacija biti uspešna", kaže Pribanović.

Lečenje je proteklih godina bilo teško i neizvesno, kao i sam život cele porodice.

"Živimo od moje plate. Ja sam radio, malo od zemlje to što imamo, slabo. Išo sam u nadnicu radio sam sve i svašta, sve što sam morao da bih zarađivao pare i za život i za lečenje. Sada mi je ovo dobrodošlo. Jesmo se trudili nešto da pokušamo sami, ali teško je", kaže Tomislav Smiljković, Markov otac.

Marko je dobio životnu bitku, a u februaru, za 18. rođendan, dobiće i dom o kom je sanjao, zahvaljujući nekim dobrim poznatim i nepoznatim, ali pre svega humanim ljudima.

Kurir.rs/RTS/Nezavisne narodne novine Rasinskog okruga