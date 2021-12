SEDAM DECENIJA OSVAJAJU VRHOVE: Planinari PK Gučevo svečanom akademijom obeležili rođendan udruženja

LOZNICA – Sedam decenija rada i postojanja loznički Planinarski klub ’’Gučevo’’ obeležio je svečanom akademijom u Vukovom domu kulture i izložbom najlepših fotografija sa planinarskih druženja i osvajanja planinskih vrhova izloženih u galeriji ’’Mina Karadžić’’. Prikazan je i film o istorijatu PK ’’Gučevo’’ od prvih do današnjih dana kada ima oko sto članova.

foto: T.Ilić

Za sedam decenija rada i postojanja, koliko je prošlo od avgusta 1951. kada je održana osnivačka skupština, od prvih izleta po okolini Loznice, takozvanog ’’livadarenja’’, osvojeni su brojni vrhovi, od onih u našoj zemlji, preko Crne Gore, Makedonije, Grčke, Bosne i Hercegovine, do najviših evropskih i svetskih vrhova.

Stizali su članovi PK ’’Gučevo’’ na vrhove Triglava, Prokletija, Velebita, Durmitora, Bjelasice, Šar-planine, ali i Kajmakčalana, Olimpa, Rile, dosegli su u novije vreme neki od njih i vrhove Elbrusa, Kazbeka, Monblana, Grand Paradiza, Island pika na Himalajima, Kilimandžara i mnogih drugih. Planinarenje i visokogorstvo su i danas najmasovnije akcije, a u klubu ima i ljubitelja alpinizma. Predsednik PK ’’Gučevo’’ Goran Radišić, kazao je da su svi članovi volonteri i trude se da klub i dva planinarska doma što bolje funckionišu, da ih ostave novim generacijama u boljem stanju nego što su ih oni našli. Kako je kazao u klubu je starost članstva od četiri do 86 godina, a u svojim pohodima osvajaju visine do 5.000 metara.

foto: T.Ilić

Na akademiji su uručene zahvalnice zaslužnim članovima u čije ime se zahvalio Goran Arsenović, član Upravnog odbora ’’Gučeva’’.

- Često nas pitaju zašto to radimo, zašto te rančeve od po 15 kilograma nosimo po 20-30 kilometara, po snegu, kiši, suncu, spavamo u šatorima. Odgovori mogu biti razni, neko ide iz sportskih razloga, neko radi društva, jedni zato što je to zdravo, drugi radi adrenalina, ali jedan je odgovor koji obuhvata sve. Planinarenje je naša strast i drago mi je što tu strast osećam i kod mladih planinara i zato verujem da će naše PK ’’Gučevo’’ trajati još dugo – kazao je on.

foto: T.Ilić

Nekoliko hiljadu ljudi iz Loznice i okoline je za minulih sedam decenija prošlo kroz PK ’’Gučevo’’, uživalo u prirodi, planinarenju ili šetnjama, a većinu je u planine vodilo druženje i osećaj slobode. Nastojanje ’’Gučeva’’ je da privuče decu i mlade, da budu što više u prirodi. Imali su pre nekoliko godina svojevrsnu školicu planinarenja koja je trajala dve godne i plan je da bude obnovljena. Iz ’’Gučeva’’ na svoj 70 rođendan poručuju da je u njihove redove dobrodošao svako ko voli prirodu i druženje, a kad jednom krene u planine poželeće ponovo.

(Kurir.rs/T.Ilić)