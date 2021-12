VLADIMIR NAPUSTIO BANKARSKU FOTELJU PA POČEO DA SE BAVI OVIM: Investicija mu se isplatila za 6 godina, malo ko bi se usudio (FOTO)

Da ste pre nekoliko godina došli na Oslušu, jednu od padina Tare gde se nalaze fantastični vidikovci, dočekala bi vas samo brda i tek poneki pešak. Na ovom lokalitetu vikendice se danas nižu jedna za drugom, jer su mnogi odlučili da gradsku vrevu zamene mirom u prirodi.

Vladimir Popović jedan je od njih, Beograđanin koji je život na asfaltu zamenio upravo životom na Tari i nije se pokajao.

foto: RINA

"Ja sam rođen na tom beogradskom asfaltu i jako ga volim ali u poslednje vreme je postalo toliko naporno za svakodnevni život. Napustio sam stabilan posao, rad u jednoj banci. Mlađa devojčica imala je problema sa disanjem i prva odluka je bila da nađemo plac u prirodi, i lekari su nas savetovali da more zamenimo planinom. Sasvim slučajno odlučili smo da to bude Tara i tu smo napravili prvu kuću bez ikakvih daljih planova da se bavimo turizmom, jednostavo napravili smo kuću i upravo tu je počelo naše porodično uživanje i odmor", kaže za RINU Vladimir.

foto: RINA

Međutim, kao iskusni ekonomista nije mogao da sedi skrštenih ruku, pa je nedugo zatim od izgradnje svoje kuće odlučio da se počne baviti turizmom.

"Napravili smo još dve kuće za izdavanje, u koje dolaze gosti sa svih strana sveta. Korona virus je doprineo porastu broja domaćih turista. Kao da nam je to samo otvorilo oči koliko je naša zemlja lepa i da pre odlaska na crnogosrko i grčko primorje treba obići ova naša prostranstva. Zapadna Srbija nam nudi mnogo lepote, Tara koja ima dva jezera, reke i vidikovce, gde vam nije dovoljno ni mesec dana provedenih i opet ne možete sve obići. Polazim od sebe, za sedam godina koliko sam na Tari nisam uspeo sve vidikovce obići, ima toliko prirodnih lepota gde svako može naći nešto što će ga baš tu i zadržati", kaže Vladimir.

foto: RINA

Imati vikendicu na ovoj srpskoj planini, može biti pun pogadak i kad su finansije u pitanju. Kao ekonomista, Vladimir navodi da se investicija na Tari isplaćuje nakon nekoliko godina.

"Jesam ekonomista, ali ni jednog trenutka to nisam gledao, sasvim slučajno sam krenuo u ovaj projekat pritom sam imao stabilan posao na kraju se to ispostavilo da se isplati nakon šest godina, naravno ako se prvenstveno to sve radi sa ljubavljum i voljom uspeh je zagarantovan. Svaka investicija koja se isplati u roku od 10 godina je dobra investicija. Ono što su konkretni pokazatelji jeste da se investicija na Tari isplati za nekih šest godina", dodaje Vladimir.

foto: RINA

Poseta na ovoj destinaciji je veća u zimskom nego u letnjem periodu, jer su prostranstva idealna za šetnju po snegu i sankanje mališana.

"Ovde je pravi raj na zemlji. Tokom raspusta Osluša je puna gostiju. Ima ih i tokom letnje sezone, po meni Tara je možda u letnjem periodu lepša nego more. Prednost ove planine u odnosu na druge destinacije je što vi goste imate svaki vikend", rekao je Vladimir.

foto: RINA

Osluša je poslenjih godina kao lokacija postala jako razivjena tačka Bajine Bašte, jer se nalazi u samom srcu Tare i središtu, i od ovog mesta sve lokacije su blizu, do Kaluđerskih bara imate nikih 14 kilometara ili do jezera Perućac takođe imate nekih 15 kilometara kao i jezero Zaovine. Ako se locirate na Osluši sve će vam biti podjednako blizu.

"Pandemija na je donela veće interesovanje za kupovinu placeva. Ljudi su upoznali svoju zemlju malo bliže i više, i sada znaju gde mogu da dođu, šta da obiđu i posete. Ono što je nama glavni problem jeste putna infrastruktura koja je sada u jako lošem stanju, ali meštani se trude svi zajedno da put održavaju maksimalno, koliko možemo i sada smo uspeli da dobijemo glađevinsku dozvolu i nadamo se da će nam opština izaći u susret da se taj put asfaltira i da dobijemo nešto što je neophodno kako bi normalno funkcionisali", ističe Popović.

(Kurir.rs/RINA)